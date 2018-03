Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Dambovita Cezar Preda a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca ''este la ultimul mandat'' si ca nu va mai candida pentru un post de parlamentar la viitoarele alegeri, spunand ca pleaca la pensie si amintind, totodata, despre neintelegerile

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat miercuri ca a depus o contestatie la hotararea Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, in baza careia fiecare regiune va fi reprezentata de doi vicepresedinti, un barbat si o femeie, iar din fiecare judet ar urma sa existe doar doi candidati.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat miercuri ca a depus o contestatie la hotararea Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, in baza careia fiecare regiune va fi reprezentata de doi vicepresedinti, un barbat si o femeie, iar din fiecare judet ar urma sa existe doar doi candidati.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, miercuri, ca a contestat hotararea CEX PSD care a interzis membrilor de partid sa candideze la Congres, iar daca aceasta nu va fi rezolvata va merge in instanta, afirmand ca 99% dintre membrii de partid nu stiu de ce se organizeaza Congresul.

- Presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au retras proiectul privind statutul Casei Regale din procedura legislativa. Tariceanu spune ca motivul tine de definirea statutului acestei, Casa Regala neputand fi un ONG, dar spera ca legea sa fie adoptata…

- „In temeiul art 97 alin (1) din Regulamentul Senatului, solicitam retragerea propunerii legislative pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei in calitate de initiatori”, se arata in solicitarea inaintata Biroului permanent al Senatului, citata de Mediafax. Initiativa legislativa…

- Catalin Radulescu: As vrea sa candidez la functia de vicepresedinte al partidului Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca intentioneaza sa candideze pentru o functie de vicepresedinte al partidului, dar a acuzat modificarea statutului partidului, care va duce la marirea numarului…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca decizia ministrului Justitiei de a cere revocarea procurorului-sef DNA a fost „normala si fireasca, dar foarte tarzie”. Acesta spune ca se impunea deoarece Kovesi ar fi „mintit in foarte multe luari de pozitie” si a adaugat ca presedintele Klaus Iohannis…

- Prezent joi, la Pitești, unde a luat parte la conferința de presa a ALDE Argeș, deputatul Varujan Vosganian, vicepreședinte al partidului la nivel național, a facut o scurta evaluare a filialei județene. Varujan Vosganian a afirmat ca filiala ALDE Argeș este printre cele mai bune filiale.“Filiala ALDE…

- ”Imi pare rau sa constat ca am avut dreptate aproape cu un an in urma, cand la cele dezbateri de dialog social am spus ca, ceea ce propune PSD-ul și anume marirea de salarii, pensii și așa mai departe, nu este un lucru fezabil pentru ca nu explica de unde fac lucrul acesta.”

- „Initiativa mea spune ca acum, la 18 ani, cand se reinnoieste buletinul odata cu acesta, cei de la Evidenta Populatiei sa ofere tinerilor si un exemplar al Constitutiei si o brosura care sa explice cateva principii de baza: principiul separatiei puterilor in stat, sa explice pe intelesul tuturor…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a redepus, in Parlament, proiectul care prevede reducerea la jumatate a pedepselor pentru violatorii si pedofilii care accepta castrarea chimica si interzice presei publicarea articolelor care instiga la violenta cu privire la persoanele cercetate pentru pedofilie.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat pe Facebook mai multe documente medicale „ignorate de procurori timp de 15 ani“ despre care sustine ca pot proba faptul ca la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca se facea trafic de organe inca din 2001. Ungureanu vorbeste despre „o…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, susține ca exista patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru Unirea cu România. Acesta a declarat ca prin retragerea cetațeniei moldovenești, Igor…

- Deputatul PMP Robert Turcescu, cel care a initiat in 2016 proiectul de hotarare vizand acordarea titlului de cetatean de onoare al Capitalei lui Neagu Djuvara, a aratat ca istoricul roman, decedat joi, la varsta de 101 ani, a fost un om extraordinar, un om bun. "Dumnezeu sa-l odihneasca…

- Invitat in emisiunea ”Dosar de politician”, fostul presedinte Traian Basescu a criticat vehement modificarile facute la conflictul de interese prin legea ANI, dar si anumite prevederi ce vor sa fie introduse in codurile penale prin diverse amendamente sustinute de PSD-ALDE. ”Legea ANI este o mare porcarie.…

- "In weekend am eliminat multe dintre amendamentele pe care le propusesem, am modificat multe dintre ele ca si forma. Am luat din celelalte state formele, le-am modificat un pic ca si forma si le voi propune in sensul asta. Abuzul in serviciu, propunerea mea o sa fie sa-l dezincriminam ca in 90 %…

- Ministerul roman de externe a reacționat oficial luni la incidentele de la Ambasada din Budapesta, condamnand provocarea Mișcarii „Celor 64 de comitate”, și a anunțat ca va avea o discuție cu ambasadorul Ungariei din București. Comunicatul MAE: Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD in vederea retragerii sprijinului politic pentru echipa formata din premierul Mihai Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu. 0 0 0 0 0 0

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si "flerul" sau politic sunt "prea revolutionare pentru unii". "Iata, ca inca o data, intuitia mea…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor. Social-democratul a mai avut un proiect de lege asemanator, dar a fost respins in 2015 de Parlament.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor. Social-democratul a mai avut un proiect de lege asemanator, dar a fost respins in 2015 de Parlament.

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian ureaza poporului roman, la inceput de an, "sa aiba puterea de a iesi din captivitatea monitorizarilor de tot felul", iar "apele tulburi ale lui 2017 sa se limpezeasca, astfel incat, in sfarsit, sa putem vedea stelele cerului oglindite in adancuri"

- Deputatul PSD Catalin Radulescu tine "sa lamureasca cateva lucruri", la final de an, si le transmite colegilor sai "indemnati de altii" sa isi retraga semnatura de pe initiativa lui legislativa privind modificarea codului penal ca a retras el acest proiect, pentru adaugiri, informeaza news.ro. El…

- Formația antrenata de italianul-roman Walter Zenga, Crotone, a pierdut la limita, scor 0-1, partida disputata vineri seara, pe teren propriu, in fața liderului din Serie A, Napoli, acesta fiind in primul meci din etapa a 19-a, ultima din anul 2017. ...

- Deputatul PSD de Iasi Silviu Macovei a anuntat, vineri, ca isi retrage semnatura de pe proiectul initiat de Catalin Radulescu care instituie pragul de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, motivand ca a luat in considerare reactiile critice ale opiniei publice. Aceasta in conditiile in care si…

- Proiectul initiat de deputatul Catalin Radulescu, care propune ca persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie considerate functionari publici, genereaza controverse inclusiv in randul celor 39 de deputati PSD care l-au semnat, unii chiar retragandu-si semnatura. Astfel, deputatul…

- Liviu Pleșoianu și-a retras semnatura de pe doua inițiative legislative. Deputatul social-democrat a criticat dur, intr-o postare pe Facebook, cateva dintre propunerile din proiectul PSD depus de...

- NEWS ALERT Alt proiect al parlamentarilor PSD: superimunitate in fata DNA si ANI pentru demnitari. Deputatul PSD de Cluj Cornel Itu sustine proiectul 40 de parlamentari PSD in frunte cu acelasi Catalin Radulescu au depus o initiativa legislativa prin care practic lasa DNA si ANI fara obiectul muncii,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus inca o initiativa legislativa de modificare a legislatiei penale, prin care toti demnitarii si toti cei care ocupa o functie publica sunt scosi din categoria "functionarului public in sensul legii penale". Acest proiect este semnat de 40 de parlamentari PSD si…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari social-democrați referitore la abuzul in serviciu este „pura ticalosie" si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro.

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a inregistrat la Parlament, cu numai o saptamana inaintea Craciunului, o inițiativa legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala. Printre noile prevederi propuse este una potrivit…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o eventuala retragere a dreptului de folosinta de catre Familia Regala a Palatului Elisabeta ar insemna "un pas inapoi" fata de actualul statut pe care statul roman l-a acordat acestei familii, conform Agerpres.

- Deputatul "mitraliera" Catalin Radulescu (PSD) a depus un proiect de lege care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen…

- Proiectul a fost aprobat miercuri cu 18 voturi „pentru" si o abtinere in comisia de invatamant a Camerei, iar PMP si PNL au parasit sala. Initiativa a fost sustinuta inclusiv de deputatii USR, care au explicat ca, dincolo de „trocul politic", se afla dreptul copiilor la educatie. Potrivit…

- PSD vrea ca faptele savarsite de demnitari ce determina conflictul de interese sau starea de incompatibilitate sa se prescrie in termen de 3 ani. Astfel, Hotnews noteaza ca initiativa legislativa este semnata de 100 de parlamentari PSD, dar ca proiectul este asumat de deputatul PSD Catalin…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, alaturi de alti peste o suta de parlamentari social-democrati, au inregistrat o initiativa legislativa potrivit careia faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Parlament un proiect de lege care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior…

- Sunt scene de-a dreptul ireale in comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache. La ședința de marți, 19 decembrie, USR incearca sa impiedice lucrarile comisiei printr-o metoda inedita. Nemulțumit de faptul ca nu a fost lasat sa vorbeasca, deputatul USR Stelian…

- Un tanar din București, care a pierdut la pacanele, snopit in bataie de agenti de paza. Intreaga scena a fost filmata și totul a fost facut public pe pagina de Facebook „Vai și-amar” . Intamplarea a vut loc in seara de 17 decembrie. In imagini se vede cum un barbat, care pare in stare avansata de ebrietate,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu i-a solicitat ministrul Justiției, marți, 19 decembrie, in ședința Comisiei speciale pentru legile justiției, revocarea procurorului general, dupa ce Augustin Lazar s-a referit la parlamentari prin formula „inculpați de rang inalt”.„Va rog sa luați masuri drastice…