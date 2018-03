Minaur-HC Vaslui 32-24 (13-10): Adio play-off!

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistii de la ACS Poli nu au uitat sa fie si gentlemeni, iar de Ziua Femeii s-au dus cu daruri pentru voleibalistele de la Agroland Timisoara. S-a lasat si cu un schimb de mingi la fileu, dar si cu cadouri din partea echipei de pe locul 5 din Divizia A1, care la doar un an de la promovarea in primul…

- Site-ul Sindicatului Fotbaliștilor (AFAN) scrie ca este scandal la Gaz Metan, una dintre semifinalistele Cupei Romaniei la fotbal. ”Milan Mitic este supus unui tratament abuziv de clubul la care este legitimat, Gaz Metan Mediaș. Fotbalistului sarb nu i se mai permite sa se antreneze cu prima echipa,…

- Jucatorii echipei BCM U Pitesti revin la treaba. Jucatorii lui Sapera revin in competitia interna. Acestia vor avea parte de un meci ce la prima vedere se anunta facil. Argesenii vor juca in aceasta seara la Iasi, una dintre codasele campionatului. Acest meci reprezinta ocazia perfecta pentru ca…

- Teodor Birț, președintele de la FC Hermannstadt, e șeful piețelor din Sibiu. Eugen Huțu a fost primul. Președintele gruparii FC Hermannstadt din Liga a 2-a a ajuns in fotbal direct din piața. Mai exact, Teodor Birț, care a reușit prmovarea echipa din L4 in L2 și e cu un pas in L1, este șeful piețelor…

- Transferat la Rubin Kazan, Gabi Enache vorbește deschis despre perioada de la FCSB, unde a fost in mai multe randuri ținta patronului Gigi Becali. Nu doar el, ci și alți jucatori din lot, unii dintre ei tineri. "Am vazut ca pe unii copii din echipa ii afecteaza foarte tare. ...

- Sporting și-a creat numeroase șanse de a marca in meciul cu Moreirense, dar mingea a intarziat sa intre in ațe. Chiar și cand a ramas in inferioritate, echipa din Lisabona a forțat, pentru a reuși golul victoriei cu 1-0, in minutele de prelungire. Pentru ca pronosticul nostru viza victoria gazdelor…

- Mai e doar o zi pana la alegerile pentru desemnarea viitorului presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Timis, iar cei patru candidati angrenati in aceasta lupta isi continua campania de prezentare a obiectivelor. Cu sustinerea unor oameni de fotbal din judet, a lui Jackie Ionescu, a lui Cosmin Contra,…

- Simone Inzaghi, antrenorul lui Lazio, l-a laudat pe Ciro Immobile dupa prestația excelenta avuta in victoria cu FCSB, scor 5-1. "Jucatorii noștri au fost fantastici. Am facut niște sacrificii fantastice sezonul trecut pentru a ne califica in cupele europene. Am pierdut 1-0, iar sa fi ieșit din Europa…

- Tricolorul LMV Ploiești incheie ultimul meci din cadrul Campionatului Național Divizia A1 cu o victorie impotriva campioanei en-titre, ACS Volei Municipal Zalau, in uma careia ploieștenii și-au adjudecat trei puncte. Ploiești, 20 februarie 2018: Sala Sporturilor “Olimpia” din Ploiești a gazduit luni,…

- FCSB a reușit sa tulbure și mai mult atmosfera din vestiarul lui Lazio, dupa succesul obținut joi pe Național Arena, scor 1-0. Lazialii nu au suportat un nou eșec, al patrulea in ultimele cinci meciuri oficiale și au cedat nervos la vestiare. Site-ul cittaceleste.it dezvaluie ca Nani, inlocuit cu Felipe…

- Promisiuni din partea handbalistilor vasluieni ETAPA… HC Vaslui are ocazia sa urce un loc in clasament in aceasta etapa, dupa ce CSM Fagaras a fost invinsa de Minaur Baia Mare. Tot ce trebuie sa faca elevii lui Bozo Rudic e sa invinga pe Potaissa Turda, ocupanta locului trei in ierarhia Ligii Nationale.…

- Tehnicianul echipei Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat joi seara, dupa meciul cu FCSB, pierdut cu scorul de 0-1, ca formatia lui Nicolae Dica nu merita sa castige, subliniind ca jucatorii sai au avut ghinion."Am avut ghinion, singurul lucru care nu s-a intamplat astazi a fost faptul ca…

- Trei puncte prețioase obținute de Știința Explorari in fața echipei Dinamo. Chiar daca meciul nu a fost de o calitate extraordinara a placut spectatorilor prin ardoarea cu care s-a jucat. Dinamo a inceput in forța partida și a caștigat primul set, in care preluarea baimarenilor a fost foarte slaba,…

- HC Vaslui nu a mai caștigat de noua etape, perioada in care a acumulat un singur punct. HC Vaslui nu mai cunoaște gustul victoriei de noua etape. Ultima oara, vasluienii au cunoscut succesul pe 5 noiembrie anul trecut, cand au invins la limita, scor 26-25, Minaur Baia Mare. De atunci, jucatorii pregatiți…

- Jucatorii din nationala de rugby a Frantei sunt blocati pe aeroportul din Edinburgh, a anuntat L'Equipe, precizand ca politia scotiana interogheaza mai multi rugbisti.Citește și: O lege care va intra in vigoare peste trei luni va face prapad: Mii de romani sunt vizați – ce trebuie sa faca…

- Exatlon 10 februarie. Anda Adam a parasit competitia, fiind eliminate, dar asta in urma unei accidentari grave, care pana la urma a condus chiar la operatie. Chiar daca este inca in covalescenta si departe de Republica Dominicana, unde are loc intrecerea, artista este cu gandul acolo si urmareste fiecare…

- Echipele de juniori Under 19, Under 17 si Under 15 ale Academiei Hagi au sustinut, sambata, partide de verificare, pe care le au incheiat cu victorii pe linie.Toate partidele au avut loc pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi.FC Viitorul U19 Axiopolis Cernavoda 3 1 3 0 Cei mai mari juniori…

- Mauricio Pochettino, managerul lui Tottenham, afirma ca "fotbalul este despre cum sa-ți pacalești adversarul și sa-ți creezi astfel un mic avantaj". Mauricio Pochettino e pe cale sa piarda tot respectul și simpatia de care se bucura in Anglia. ...

- Microsoft a anunțat ca 332.052 de jucatori au participat la beta-ul Sea of Thieves – cel mai important joc Microsoft al acestui an. Jucatorii au butonat jocul in beta timp de peste 2 milioane de ore, iar sesiunile de live streaming pe Twitch și Mixer au insumat 14.482.120 de ore care…

- Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, aflata pe locul trei in seria secunda a Ligii a 3 a, a sustinut astazi, pe un teren din incinta Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, de la Ovidiu, o partida de verificare contra unei formatii de la FC Viitorul. Gazdele i au aliniat pe jucatorii care nu au evoluat,…

- Suporterilor care au așteptat jumatate de iarna sa vada din nou fotbal de Liga I probabil le-a trecut pofta dupa prima repriza din Sepsi Sf. Gheorghe – ACS Poli Timișoara. Primul joc oficial din 2018 a adus pana la urma un gol. Nu a fost insa in poarta echipei mai puțin omogene. Gazdele au invins […]…

- HC Vaslui a irosit șansa de a obține o victorie in fața Politehnicii Iași, dupa un meci controlat aproape in totalitate. Jucatorii pregatiți de Bozo Rudic au condus mai tot jocul pe tabela, avand și patru goluri avans, insa s-au jucat cu focul in ultimele trei minute ale partidei. De la scorul de 29-26,…

- Vasluienii au scapat victoria in fața Politehnicii Iași, care s-a prezentat la meci doar cu opt jucatori. ”Eroul” meciului a fost Campar, muntenegreanul gafand la ultima faza a meciului, cand a culcat la pamant un adversar in ultimele zece secunde ale partidei, dand posibilitatea Iașului sa egaleze…

- Dupa doua sezoane extraordinare, in care a castigat majoritatea trofeelor puse in joc, Zinedine Zidane are parte de o stagiune actuala complicata, Real Madrid fiind la o distanta uriasa de liderul Barcelona si eliminata din Cupa Spaniei. ...

- HC Odorhei a anunțat FRH ca nu va mai continua in campionat, astfel ca la final de sezon o singura echipa va retrograda direct in divizia A. Liga Zimbrilor din handbalul romanesc mai pierde o echipa. HC Odorhei a anunțat ca se retrage din campionat, in condițiile in care sprijinul financiar a disparut…

- U-BT a doua infrangere in patru zile Dupa meciul pierdut in campionat cu CSU Sibiu, formația clujeana a cedat și in fața campioanei Olandei, Donar Groningen, scor 92-72. Începutul de meci dintre primele doua clasate din grupa L a FIBA Europe Cup a fost unul foarte echilibrat, în care…

- Miriuta i-a gasit inlocuitor lui Steliano Filip la CFR Cluj Inca un jucator de la CFR Cluj este dorit de Vasile Miriuța la gruparea din “Ștefan cel Mare”. Este vorba despre fundașul stanga, Alexandru Vlad. Dupa plecarea lui Steliano Filip la Hajduk Split, fostul antrenor al CFR-ului cauta soluții…

- Claudio Ranieri a gandit perfect jocul de la Toulouse. Nantes a deschis rapid scorul, in minutul 19, prin Krhin, apoi a inchis jocul. Gazdele au presat fad, reușind in doar 3 randuri sa il puna la incercare pe Tatarușanu. Ultima acțiune a partidei a fost hotaratoare in stabilirea rezultatului. Ivorianul…

- Jucatorii de la FCSB, ocupanta locului 2 din Liga 1, se pregatesc intens pentru inceperea parții a doua din sezonul regulat. La antrenamentul desfașurat azi, in cantonamentul din Belek, Turcia, Nicolae Dica i-a spus pe jucatori la antrenamente tari, astfel ca fotbaliștii au avut probleme in a marca…

- Disputata la Brasov, partida a fost dominata de oradeni, care s-au aflat in avantaj in majoritatea timpului de joc. Din pacate, intalnirea a fost marcata de doua incidente care au dezavantajat echipa noastra. In sfertul patru, la scorul de 4-4, Oanta l-a lovit cu pumnul pe Marc Rocca,…

- Liderul Ligii a 2 a, Dunarea Calarasi, a anuntat ca si a asigurat si serviciile a doi jucatori care au evoluat ultima data la ASA Tg. Mures, dar care apartin contractual de FC Viitorul, mijlocasul defensiv Paul Iacob 21 de ani si atacantul Alexandru Stoica 20 de ani . Ambii vor evolua la Calarasi pana…

- Reprezentativa de fotbal Under 17 a Romaniei, formata din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2001, va disputa o „dubla” amicala cu selectionata similara a Turciei. Jucatorii pregatiti de Sorin Colceag s-au renunit duminica, 7 ianuarie, la Centrul National de Fotbal de la Mogosoaia, unde se vor pregati…

- Antrenorul Sebastian Tudor nu-i va avea la dispozitie pe Razvan Nitu, care se afla inca in recuperare dupa operatia de la genunchi, precum si juniorii Andrei Ivancov si Stefan Bandi. Ivancov se afla in cantonament, la Stana de Vale, cu lotul echipei de juniori CS Alpha, iar Bandi este indisponibil,…

- Oana Lis a fost luata la intrebari referitor la meseria pe care o are, iar replica ei nu s-a lasat așteptata. Oana Lis, care a fumat din nou dupa 15 ani de pauza , a fost luata la intrebari de un internaut pe contul ei de pe o rețea de socializare despre profesia pe care o are. Intrebarea a venit dupa…

- Manchester City s-a impus in fața celor de la Watford, 3-1, intr-un meci disputat pe 2 ianuarie și a acumulat 62 de puncte in 22 de partide. Dupa meci, Pep Guardiola s-a declarat nemulțumit de calendarul pe care-l are echipa sa, spunand ca sunt prea multe meciuri intr-un interval scurt și ca jucatorii…

- Pe pagina de Facebook a clubului de fotbal CSM Politehnica Iasi a fost postat un clip in care sunt prezentate cele mai frumoase goluri date de jucatori in 2017. "2017, ce an! 14 meciuri fara infrangere in Playout, victorii cu Dinamo si FCSB in Copou si multe alte momente memorabile! Am ales 10 goluri,…

- Esalonul secund a intrat in vacanta pana la finalul lunii februarie, atunci cand se va relua cu a treia etapa a returului, in care se va disputa si marele derby dintre primele doua clasate, Dunarea Calarasi si AFC Hermannstadt. Runda cu numarul 22 are ca data oficiala de disputare ziua de 24 februarie,…

- FC Barcelona a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Real Madrid, in etapa a XVII-a a campionatului spaniol de fotbal LaLiga. Gazdele au jucat cu un fotbalist mai putin din minutul 62. Golurile au fost marcate de Luis Suarez ('54) Messi ('64 (penalty ) si Aleix Vidal '90^3).…

- Baschetbaliștii steliști au imparțit daruri de Craciun la maternitate! Jucatorii au vizitat Maternitatea Giulești. Au fost magi(ci)! Marea familie roș-albastra și Pingu, mascota Bioderma, au imparțit aproximativ 60 de pachete-cadou mamicilor și copiilor nascuți in aceasta perioada de sarbatoare! Costumați…

- Handbalistele de la CSU Reșița au incheiat turul Diviziei A, Seria B, cu un meci in deplasare, pe terenul unei pretendente la promovare. Fara cateva jucatoare de baza, Adriana Voina (programata marți la operație de ligament incrucișat), Simina Vezentan, Gianina Iung și portarul Delia Roman,…

- Jucatorii clubului FC Barcelona Lionel Messi si Andres Iniesta, atacantul echipei Celta Vigo Iago Aspas si portarul clubului Atletico Madrid Jan Oblak au fost principalii protagonisti ai Premiilor Marca pentru fotbal in sezonul 2016-2017, la gala care a avut loc la "Convento de los Angeles" din capitala…

- Red Dead Redemption 2 este programat pentru lansare in ‘primavara 2018’, iar Rockstar aduce vești bune fanilor despre un crossover bonus cu Grand Theft Auto Online. Jucatorii GTAO vor primi un email pe telefoanele lor in-game, iFruit, in care vor fi informați cum sa intre in posesia…

- Azi 14 decembrie 2017 sala Lascar Pana din Baia Mare a fost gazda meciului , din cadrul Ligii Zibrilor la handbal , dintre CS Minaur Baia Mare și Dinamo București. Daca ultimul meci cu Politehnica Iași a a lasat echipa baimareana intr-o “mizerie morala” așa cum a declarat antrenorul Raul Fotonea,…

- Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti incheie anul 2017 in pozitia de lider al Ligii Nationale, dupa 15 etape. Campioana Dinamo Bucuresti a pierdut, joi, in deplasare, cu Minaur Baia Mare, ultima partida din cadrul rundei a XV-a si incheie anul pe locul 7. Minaur Baia Mare s-a impus, joi, pe…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta intalneste, astazi, de la ora 18, la Sala Sporturilor, pe CSM Bucuresti, intr-o partida contand pentru etapa a XV-a a Ligii Nationale. Jucatorii doresc sa incheie cu un succes prima parte a sezonului regulat, mai ales dupa seria impresionanta de…

- Sepsi a urcat pe loc de baraj dupa victoria cu CSM Poli Iasi, scor 2-1. Moldovenii isi pot lua adio de la playoff, mai ales daca Dinamo invinge FC Voluntari. La finalul meciului, Flavius Stoican a spus ca jucatorii sai au plans la vestiar. La polul opus, Eugen Neagoe spune ca Sepsi va fi mult mai…

- CS Mioveni a terminat in genunchi anul 2017. Argesenii au pierdut si ultimul meci din acest an, ei fiind invinsi pe teren propriu, 3 – 1 de cei de la Dunarea Calarasi. Gazdele au deschis scorul prin Florescu si au avut avantaj la finalul primelor 45 de minute. Actul secund a fost unul ce a inceput…