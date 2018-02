Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat renotificarea pe huila, transmisa anul trecut de statul roman, fapt care va permite ca Mina Lupeni, din Valea Jiului, sa poata functiona cu productie de carbune si sa beneficieze simultan de ajutor de stat pana la sfarsitul anului 2018, a informat duminica presedintele…

- Sindicatele din mineritul Vaii Jiului atrag atentia asupra pericolului care planeaza asupra productiei de huila si aprovizionarii termocentralelor, avertizand asupra faptului ca, pana la sfarsitul saptamanii, s-ar putea crea un blocaj din cauza lipsei spatiilor de depozitare. Potrivit presedintelui…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- Sindicatul "Muntele" din Valea Jiului iși va alege noua conducere pe 21 februarie. Pentru funcția de președinte vor candida Darius Cimpeanu și Ion Calota, iar pentru președinte executiv Alin Sin și Mihai Dafinoiu. C...

- Sorin Dumitrascu, liderul Federatiei Sindicatelor din Penitenciare, a declarat vineri ca situatia de la Spitalul Penitenciar Rahova, privind arestul unor angajati pentru agresarea unor detinuti, este rezultatul unei vendete personale si ca acuzatiile se bazeaza pe declaratiile unui singur martor.

- Vin critici dure dinspre Bruxelles, dupa ce Comisia Europeana a emis un raport care prevede noi scumpiri si o decelerare a cresterii economice, in Romania. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine ca pentru a remedia destabilizarea economica, Guvernul trebuie sa renunte la toate masurile nesustenabile…

- Cresterea PIB-ului Romaniei este stimulata in principal de consumul privat, ritmul urmand sa incetineasca in 2018 si 2019, conform estimarilor privind perspectivele economice publicate miercuri de Comisia Europeana.

- Liderul sindicatului CNS "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, si liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, au criticat miercuri declaratiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustinand ca aceasta dezinformeaza. "Declaratia ministrului Muncii…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, dupa ce acesta a avertizat Romania pe tema legilor justiției. Șerban Nicolae considera ca amenințarea lui Juncker este ”ridicola și ușor etilica”.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizând ca este vorba de o problema care tine de România si e bine sa fie rezolvata în tara. "Am apreciat foarte mult ce a…

- Viorica Dancila, noul premier, a decis, in prima sedinta de Guvern, luarea de masuri pentru rezolvarea actiunilor Comisiei Europene impotriva Romaniei. Decizia este considerata una care care pare sa intareasca dialogul si conformarea Romaniei la cerintele UE. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri,…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, a declarat, vineri, dupa Comitetul Executiv National al PSD, ca nu isi da seama ratiunea pentru care Comisia Europeana a transmis scrisoarea in care isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarea legilor justitiei din Romania, subliniind…

- Liderul PSD a reacționat dupa raspunsul dur al Comisiei Europene, anunțand ca in zilele urmatoare va prezenta o „minciuna transmisa oficial” din Romania.„Inseamna ca e foarte bine. Noi, de exemplu, o sa prezentam zilele urmatoare o miciuna transmisa oficiala de aici și cred ca este bine sa…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, intr-o interventie la B1 TV, ca 'CE bate campii', referitor la scrisoarea, semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte Frans Timmermans, pe tema legilor Justitiei din Romania. 'Care este articolul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu au decis sa raspunda, printr o scrisoare deschisa, avertismentelor aduse de Comisia Europeana cu privire la modificarile la legile Justitiei. Cei doi lideri au Coalitiei aflate la guvernare au trimis o scrisoare deschisa lui Jean Claude…

- Presedintii celor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se declara ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania". Dupa ce Comisia Europeana a avertizat…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, și Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, raspuns printr-o scrisoare dura la criticile exprimate de președintele și prim-vicepreședintele Comisiei Europene la adresa Parlamentului Romaniei, pe tema modificarilor legislative din domeniul justiției.Vezi…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, pentru AGERPRES, ca pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana, arata ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a mintit public cand a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine modificarile facute…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca moartea lui Verestoy Attila este o mare pierdere pentru familia sa, pentru UDMR si pentru comunitatea maghiara, precizand ca de la acesta a invatat consecventa, ca niciodata sa nu te dai batut, informeaza news.ro.Verestoy Attila a participat la infiintarea…

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca 'orchestreaza' o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta 'din pacate (...) poate fi extrem de eficienta', relateaza AFP. 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie…

- Coreenii de la Daewoo au decis sa si vanda participatia de 51 la Daewoo Mangalia catre Damen Shipyards, potrivit Bursa.ro. Statul roman, prin Santierul Naval 2 Mai, a anuntat ca nu isi exercita dreptul de preemtiune, dar, ulterior, ar fi notificat Daewoo ca vrea sa preia santierul de la Mangalia, desi…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Politicienii țarii fac sarbatorile acasa și naveta la București. Președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose au anunțat ca nu vor pleca de sarbatori nicaieri, ci vor sta acasa, iar intre Craciun și Revelion vor veni la București. Guvernul urmeaza, de altfel, sa se reuneasca intr-o ședința…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- Activitatea de extractie a carbunelui din subteranul minelor Paroseni si Uricani se va opri definitiv vineri, 22 decembrie, dupa care cele doua exploatari de huila din Valea Jiului vor intra programul de ecologizare si inchidere stabilit in conformitate cu notificarile transmise Comisiei Europene.…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Aceasta decizie ''apasa inutil asupra relatiilor noastre, ceea ce risca sa faca dificila constructia intelegerii si a increderii reciproce intre Varsovia si Bruxelles'', mentioneaza comunicatul diplomatiei poloneze, publicat la scurt timp dupa anuntul executivului comunitar.Comisia Europeana…

- Decizia de a lansa sau nu procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene - articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu - ori de a initia un nou dialog este o prerogativa a Comisiei Europene, a declarat marti noul premier polonez…

- Comisia Europeana a lansat ieri o investigatie aprofundata pentru a determina daca stergerea de catre statul roman in 2013 a datoriilor companiei CFR Marfa i-au dat companei un avantaj neloial, cu...

- Cei 27 de sefi de stat si de guverne UE, mai putin Regatul Unit, au decis vineri sa deschida a doua faza a negocierilor Brexitului. Astfel, se deschide calea discutiilor despre viitoarea relatie intre cele doua parti, relateaza AFP. "Liderii UE (sunt) de acord sa treaca la a doua…

- Bugetul pe 2018 al Ministerului Energiei a fost adoptat, joi, de Comisiile reunite pentru buget-finante din Parlament. Ministerul Energiei va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 583,3 milioane de lei, cu 35,9% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele din Anexa 3 a proiectului…

- O parte dintre stalpii care urmeaza sa fie montati la Mina Lupeni pentru punerea in functiune a abatajului in locul unde s-a surpat un tavan, la inceputul lunii octombrie, au sosit si urmeaza sa fie montati. Anchetele deschise in urma accidentului sunt inca in desfasurare. Presedintele Sindicatului…

- Un numar de 496 de mineri de la exploatarile de huila Lonea si Lupeni au fost concediati colectiv in cadrul programului de disponibilizari al Complexului Energetic Hunedoara (CEH), cei care au plecat din sistem definitivandu-si luni documentele ce tin de incheierea relatiilor de munca in cadrul…

- ”Progrese suficiente” s-au inregistrat in prima faza a negocierii Brexitului, a anuntat vineri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker, in urma unei intalniri cu premierul britanic Theresa May, deschizand astfel calea negocierii viitoarei relatii, tansmite BBC News.Comisia…

- Libertatea v-a purtat timp de trei zile prin ceea ce a mai ramas din industria romaneasca a mineritului. I-am adus la lumina pe minerii din Uricani, ortacii care vor ramane șomeri in mai putin de doua saptamani. Exploatația in care au muncit patru generații de mineri se inchide. Ce alternative au?…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Mina Uricani, din Valea Jiului, se inchide luna aceasta, dupa 70 de ani de activitate. Nu este o simpla astupare a unei gauri din pamant, ci una care lasa in urma 281 de șomeri și distruge o lume. Ortacii din acea zona extrag huila din tata-n fiu și nici nu se vad facand altceva. In nicio activitate,…

- Aproape 176 de milioane de euro din Fondul de Coeziune sunt investiți in infrastructura de gestionare și distribuție a apei in multe zone urbane din județul Vrancea, in estul Romaniei, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene. Acest proiect sprijinit de Europa, care include construirea…

- "Ancheta ITM a fost finalizata pentru incidentul de la Lupeni, pentru Complexul Energetic Hunedoara. Avem și noi propria ancheta. (...) In acest moment, ancheta ITM-ului a prezentat unele deficiențe, pe partea de organizare; nu pot fi detaliate in acest moment, pentru ca ele au fost transmise catre…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, aflat vineri intr-o vizita la Sucursala Electrocentrale Ișalnița a Complexul Energetic Oltenia, a declarat ca ministerul dorește revitalizarea activitații miniere prin investiții "importante", mai ales in schimbarea tehnologiei de extracție. Ministrul…

- „In prezent, ca si in anii 2006-2008, politicile puternic pro-ciclice au determinat accelerarea mult peste potential a cresterii economice. Dar deficitul de cont curent, care ajunsese in acea perioada la niveluri cu totul exceptionale (13,8% din PIB in anul 2007, respectiv 11,8% din PIB in anul…