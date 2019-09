Min. Fondurilor Europene tinteste o rata de absorbtie a fondurilor europene de pana la 38% in acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns, pana la data de 16 august, la o rata de absorbtie a fondurilor europene de peste 31%, iar obiectivul pentru final de an este de 36%-38%, a declarat sambata ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, la Antena 3.Conform datelor MFE, din alocarea de 31 miliarde euro, in…

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, ajutorul nerambursabil acordat Romaniei pentru construirea podului suspendat din Braila și a extinderii rețelelor de apa din județele Cluj și Salaj, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, valoarea totala a ajutorului fiind de 700 de milioane de…

- Roxana Minzatu, ministrul Fondurilor Europene, a explicat, pentru revista Capital, care sunt masurile pe care le-a luat dupa ce a fost investita in funcție, astfel incat Romania sa-și creasca gradul de absorbție. Potrivit Roxanei Minzatu, din exercițiul financiar 2014-2020, Romania are o rata de absorbție…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, si ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, au participat, marti, la Eforie Sud, la lansarea proiectului national 'O sansa pentru tinerii din mediul rural', care urmareste crearea unei retele de lucratori in mediul rural, prin formarea…

- Romania a absorbit fonduri europene in valoare totala de 9,25 miliarde de euro, din alocarea 2014-2020, reprezentand o rata de 30%, a declarat, joi, Roxana Manzatu, ministrul Fondurilor Europene, intr-o conferint...

- Romania ar dori alocarea a cel putin un miliard de euro fonduri europene pe zona de sanatate, in perioada de programare 2021 - 2027, in conditiile in care are nevoie de investitii in unitatile de primiri urgente, in ambulatorii, dar si pentru constructia celor trei spitale regionale, din care cel…

- Absorbtia fondurilor europene de catre Romania este de 29%, aproape de media europeana (31%), deci nu suntem de certat, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, la o intalnire cu presa ce a avut loc la Bruxelles.