Riace este o mica comunitate in varful unui deal in regiunea saraca din sud Calabria, unde este activa mafia. Pana anul trecut, orasul a fost laudat ca model international de integrare, dupa ce Lucano l-a repopulat cu migranti care au fost de asemenea instruiti in mestesuguri artizanale locale si au primit locuri de munca sau indemnizatie de trai. Modelul s-a destramat dupa ce Lucano a fost plasat in arest la domiciliu si acuzat de gestionare frauduloasa a fondurilor publice pentru programele de gazduire a migrantilor.

El neaga toate acuzatiile. Arestul la domiciliu a fost ulterior retrogradat…