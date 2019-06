Milliyet: Semne de furtună în Mediterana de Est Prin semnarea miercurea trecuta a unui acord cu un gigant energetic al SUA, Noble, adminsitratia Ciprului grecesc a facut un pas important în ceea ce priveste lucrarile de exploatare a gazelor din Mediterana de Est, potrivit Milliyet, citat de Rador.

Acest proiect, prin care se urmareste valorificarea hidrocarburilor de pe parcela 12 identificate de guvernul Ciprului grecesc în largul insulei, va costa 9 miliarde de dolari, iar gazele naturale, în forma lichefiata, care vor fi obtinute din zacamintele aflate pe fundul marii, vor fi transportate printr-o conducta ce urmeaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

