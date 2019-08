Stiri pe aceeasi tema

- Romania este invitata de onoare la Targul Internațional de Carte de la Beijing, la care participa aproape o mie de edituri din 100 de țari. Timp de 5 zile, scriitorii romani iși prezinta cele mai noi carți traduse in limba chineza.

- Literatura romana a fost vedeta Festivalului Literar „Luna Lecturilor de Autor“, desfasurat in perioada 1 iulie – 4 august 2019 la Brno si Ostrava (Cehia), Kosice (Slovacia), Wroclaw (Polonia) si Lvov (Ucraina).

- Institutul Cultural Roman a gazduit, in calitate de coorganizator, o intalnire de lucru romano-chineze in cadrul careia a fost prezentata și participarea in premiera a Romaniei ca țara invitata de onoare...

- In perioada 1 iulie – 4 august 2019, va avea loc unul dintre cele mai mari Festivaluri Internationale Itinerante de Literatura din Europa Centrala: „Authors’ Reading Month” (Luna in care scriitorii citesc), editia a XX-a. Festivalul International de Literatura „Authors’ Reading Month” a fost organizat…

- Una dintre cele mai titrate artiste de muzica populara, Vladuța Lupau este invitata sa susțina un concert, pe data de 5 iulie, de la ora 20.00, la Terasa Stejarii din Urca. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romania va fi vedeta Festivalului Internațional Europalia, care incepe la Bruxelles in aceasta toamna. Europalia este una dintre cele mai importante manifestari culturale din lume. Festivalul este organizat o data la doi ani, sub patronajul casei regale a Belgiei.

- Scriitorul norvegian Karl Ove Knausgaard va rosti un discurs la inaugurarea editiei din acest an a Targului de Carte de la Frankfurt, unde Norvegia este oaspete de onoare, au anuntat marti organizatorii, relateaza dpa. Printesa Mette-Marit a Norvegiei, sotia printului mostenitor Haakon,…

- Millie Bobby Brown este deja o actrita celebra datorita rolului memorabil pe care il face in seria de televiziune "Stranger Things", insa adolescenta in varsta de 15 ani nu se multumeste cu atat si se afla la debut intr-un film pentru marile ecrane, "Godzilla: King of the Monsters", productie ce…