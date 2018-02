Miliţiile kurdo-siriene afirmă că au doborât o dronă turcă în regiunea Afrin Fortele Siriene Democratice (FSD), o alianta condusa de militii kurde, au afirmat luni ca au doborat o aeronava fara pilot a Turciei care survola regiunea Afrin, din nord-vestul teritoriului sirian, transmite agentia EFE. Intr-un comunicat, FSD a anuntat ca apararea sa antiaeriana a doborat drona, de fabricatie turceasca, in zona Qodeh. Sursa mentionata a precizat ca aparatul fara pilot avea la bord doua rachete ce puteau fi activate prin control la distanta. Din 20 ianuarie, Turcia si factiunile rebele siriene aliate desfasoara o ofensiva in regiunea Afrin, controlata de FSD. Componenta cea mai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Fortele Siriene Democratice (FSD), o alianta condusa de militii kurde, au afirmat luni ca au doborat o aeronava fara pilot a Turciei care survola regiunea Afrin, din nord-vestul teritoriului sirian, transmite agentia EFE. Intr-un comunicat, FSD a anuntat ca apararea sa antiaeriana a doborat drona,…

Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.

