Militarul prins beat pulbere la volan, iertat de judecători Acestia au admis un acord de recunoastere a vinovatiei, amanarea pedepsei insemnand ca barbatul de 44 de ani ramane cu cazierul „nepatat", deci si cu haina militara. „In fapt, la data de 29.05.2018, ora 20.44, aflat in timpul liber si avand permis de conducere corespunzator inculpatul a fost depistat si identificat dupa ce a condus autoturismul pe drumurile publice - DJ 282 din localitatea Horlesti, pe o distanta de aproximativ 700

