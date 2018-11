Militarul care a murit in gara la Alba Iulia avea 33 de ani si era tatal unei fetite

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea rea despre romanca transferata duminica seara la un spital din Belgia, dupa ce s-a ales cu arsuri ca urmare a unei explozii produse in locuinta sa. Din pacate, in ciuda eforturilor medicilor, femeia a murit – un anunt in acest sens fiind facut chiar de catre ministrului Sanatatii, Sorina Pintea,…

- Isabella avea doar un an atunci cand a inghițit o baterie de ceas.Fetița a acuzat dureri grave, dar medicii au refuzat sa ii faca radiografia care i-ar fi salvat viața. In cateva zile fetița s-a stins lasand in urma sa multa durere. Noi ne rugam sa nu se mai intample niciodata așa ceva

- Doliu in familia cunoscutului artist Ștefan Hrușca. Tatal renumitului cantareț s-a stins din viața. Tatal lui Ștefan Hrușca a luptat mult timp cu boala care l-a rapus și ultimele zile din viața și le-a petrecut intr-un spital din Baia Mare.Chiar daca era grav bolnav, Ștefan Hrușca a insistat…

- La aproape doua saptamani de cand plecasera catre Australia, avand fiecare in gand sa aduca in tara cat mai multe rezultate concretizate in prezente pe podiumul competitiei gazduite de Sydney, membrii echipei Invictus Romania au revenit, luni, in tara. Cu tot cu cele cinci medalii – doua de aur, una…

- Salvatorii braileni au intervenit de urgenta, joi dimineata, la locul unui accident rutier in care au fost implicate un microbuz destinat transportului de persoane si un autoturism. In microbuzul respectiv se afla un singur pasager. Accidentul a avut loc la kilometrul 7 al soselei dig Braila – Galati…

- Un grav accident ce a avut loc joi dimineata pe soseaua de centura a orasului Caracal i-a adus sfarsitul unui sofer in varsta de 30 de ani. Masina pe care acesta o conducea s-a izbit violent de un camion. Din pacate, la momentul la care au intervenit in zona echipajele medicale, salvatorii au constatat…

- Atat seful statului, cat si sotia sa s-au aflat, in aceasta prima zi a saptamanii, in curtea unui colegiu, la ceremoniile de inceput de an scolar. Klaus Iohannis la Alba Iulia, Carmen Iohannis la Sibiu. Dupa ce in vara elevii carora le-a fost diriginte au absolvit liceul, Carmen Iohannis -profesoara…

- O femeie in varsta de 33 de ani din Șugag este cautata de familie. Aceasta a disparut, la mijlocul lunii august, dupa ce a fost externata din Spitalul din Alba Iulia. Potrivit unor vecini ai acesteia, persoana disparuta se numește Cata Ioana. Femeia ar fi fost internata, la inceputul lunii august, la…