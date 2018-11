Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a spus ca „regreta“ decizia Guvernului belgian de a achiztiona avioane americane de vanatoare de tip F-35 „in loc de o oferta europeana“, apreciind totodata ca este „strategic contrara intereselor europene“, relateaza AFP.

- Ministerul rus de Externe a calificat inculparea in SUA a unei cetatene ruse acuzate de amestec in alegerile americane drept "o tentativa ridicola de diversiune" si o modalitate de a instiga alegatorii inaintea scrutinului din 6 noiembrie din America, informeaza sambata agenția DPA, citata de Agerpres.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a declarat sambata, la inceputul vizitei sale in Asia ce va fi marcata de o intrevedere cu presedintele Coreei de Nord, ca spera sa accelereze organizarea unui al doilea summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si liderul american Donald Trump, informeaza…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate ONU, ca autoritațile din China au incercat sa interfereze in alegerile generale din Statele Unite din luna noiembrie. In replica, Administratia de la Beijing a respins "aceste acuzatii lipsite…

- Doua bombardiere TU-95 rusesti au fost interceptate in apropiere de Alaska de catre avioane de tip F-22 „Raptor” americane, conform unui comunicat al Comandamentului Apararii Spatiului Aerian Nord-American (NORAD).

- Responsabili de rang inalt din serviciile de securitate americane s-au intalnit la sfarsitul lunii iunie, la Damasc, cu puternicul sef al securitatii siriene, Ali Mamlouk, conform editiei de marti a cotidianului libanez Al-Akhbar, apropiat de regimul lui Bashar al-Assad, transmit AFP si Reuters. Cotidianul,…

- Mii de persoane s-au rugat, marti, la capataiul cantaretei americane Aretha Franklin, in fata sicriului depus la Detroit, satul Michigan, in prima dintre cele patru zile de ceremonii, scrie AFP, potrivit news.ro."Regina muzicii soul" a murit la varsta de 76 de ani, pe 16 august, la Detroit,…

- Un inalt oficial rus a condamnat miercuri extinderea sanctiunilor americane urmand a intra in vigoare in aceasta saptamana ca fiind nejustificata in conditiile in care autoritatile occidentale "nu au putut dovedi ca Rusia este vinovata", informeaza dpa. Statele Unite au anuntat ca isi…