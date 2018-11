Stiri pe aceeasi tema

- Instante judiciare din Crimeea au decis miercuri plasarea în arest preventiv timp de 60 de zile a celor 24 de militari ucraineni capturati de Rusia în incidentul naval produs în Marea Azov, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Trei marinari ucraineni, dintre cei 24 capturati duminica de garzile de coasta ruse in largul Crimeii, au fost plasati marti in arest preventiv pentru doua luni, fiind acuzati de trecerea ilegala a frontierei ruse, conform unei decizii a unui tribunal din aceasta peninsula ucraineana anexata de Rusia…

- Rusia a redeschis traficului maritim in stramtoarea Kerci, intre Marea Neagra și Marea Azov, dupa ce trei nave ucrainene au fost oprite și confiscate de forțele navale ruse, a declarat un reprezentant al autoritaților portuare din regiunea Crimeea, citat de agenția Tass, conform Mediafax.LOVITURA…

- Cele trei nave ucrainene arestate duminica de Rusia in largul coastelor Crimeei sunt tinute in portul Kerci, relateaza luni agentia de presa Reuters. Potrivit unui martor, in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Fortele navale ucrainene au anuntat duminica seara ca…

- Potrivit unui martor, cele trei nave sunt tinute in portul Kerci, iar in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Duminica seara, Rusia a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene in Marea Neagra, in urma incidentului fiind raniti sase marinari ucraineni.…

- Fortele navale ucrainene au acuzat Rusia ca a capturat trei dintre navele sale, dupa ce a tras asupra lor, ranind doua persoane aflate la bord, in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov. Ulterior, serviciul rus de securitate FSB a recunoscut ca…