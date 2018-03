Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane vor primi, in perioada 30 martie 2 aprilie, vizita a doua nave turcesti, fregata TGC "Bartin" F 504 si nava purtatoare de rachete TCG "Kalkan" P 348 . Cele doua nave de lupta ale Fortelor Navale ale Turciei vor sosi in Portul Constanta vineri, 30 martie, unde vor acostata trei…

- Expozitia temporara "Basarabia - 100 de ani de la Unirea cu Romania" va fi vernisata, joi, la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR). "Publicul care va vizita aceasta expozitie va avea ocazia de a medita asupra documentelor esentiale prin care romanii basarabeni si-au exprimat, in anii 1917 -…

- In contextul sarbatoririi a 196 de ani de la infiintarea Politiei Romane si a 100 de ani de la infaptuirea Marii Uniri, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Galati a avut loc o manifestare cultural-artistica dedicata acestor evenimente.

- Cupa Romaniei la handbal baieți, programul meciurilor din Final Four. Se joaca la Constanța. Patru dintre cele mai valoroase echipe din istoria handbalului autohton vor face show in weekend in ”Sala Sporturilor” din Constanța. Este o premiera pentru orașul de la malul marii. Deși vor evolua pe teren…

- Patru dintre cele mai valoroase echipe din istoria handbalului autohton vor face show in weekend in Sala Sporturilor din Constanța. Deși vor evolua pe teren propriu, cei de la AHC Dobrogea Sud spun ca nu se pot considera favoriți din oficiu. "Handbalul este foarte iubit la Constanța, oamenii ne felicita…

- Plaja de la Capu Midia a fost, astazi, scena de desfașurare a secvențelor de desant amfibiu și de lupta impotriva unor grupari paramilitare ostile, conform scenariului tactic al Exercițiului multinațional Spring Storm 18, condus de Componenta Operaționala a Forțelor Navale. Pușcașii marini americani…

- ''Nota lui Wilson (presedintele SUA in perioada 1913 - 1921 - n.r.) catre Romani!'', document prin care, la 8 noiembrie 1918, se arata ca guvernul american recunoaste dreptul poporului roman de a-si implini aspiratiile de unitate nationala, este Exponatul lunii martie la Muzeul National…

- Miercuri, 7 martie, cu incepere de la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii februarie, „Nota lui Wilson catre Romani!”. Cu aceasta ocazie va fi expusa Nota lui Woodrow Wilson, presedintele Statelor Unite ale Americii, redactata la 5 noiembrie 1918. In…

- Peste 1.700 de militari romani, americani si francezi vor participa, in perioada 5-15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre.

- Fregata franceza "Jean Bart" va face o escala in portul Constanta, in perioada 7 10 martie 2018, inainte de a participa la un exercitiu militar in apele teritoriale ale Romaniei in Marea Neagra, alaturi de Fortele Navale Romane.Fregata "Jean Bart" face parte din clasa F 70 AA si este specializata in…

- Intre 8 si 10 martie, la Muzeul National al Literaturii Romane si la sediul Institutului Cultural Roman, va avea loc cea de-a treia editie a Festivalului International Orasul si Literatura (Lofest), unde doritorii vor putea sa discute cu cele zece scriitoare invitate.

- Doi romani au rapit un copil de 5 ani și apoi l-au abandonat intr-o tabara de romi, drept pedeapsa pentru tatal sau care nu a platit o datorie de 3.000 de euro, scrie Corriere della sera. Incidentul s-a produs marți seara, in Catania. Un roman și fiul sau de cinci ani se aflau in mașina in zona pieței…

- Astazi va aratam cum se antreneaza armata Afganistanului, țara care se afla de aprape 40 de ani intr-un permanent conflict. La ora cinci dimineața am plecat spre o baza militara afgana, la cațiva kilometri de Kandahar. Pana acolo am mers cu o patrula a armatei americane și cu doi militari romani. Locotenentul…

- Profesionalismul militarilor romani, apreciat la Kandahar Caporalul Ionel Buzea (foto: Ilie Pintea) Disciplina si profesionalismul militarilor români din cadrul Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei "Inimi Neînfricate", aflati timp de sase luni în misiune în…

- Un distrugator american va sosi la sfarsitul acestei saptamani in Portul Constanta si va ramane trei zile, perioada in care comandantul navei se va intalni cu reprezentantii autoritatilor locale si cu cei ai Comandamentului Flotei.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, distrugatorul american…

- Gigi Becali a facut o dezvaluire extrem de interesanta. Finantatorul FCSB-ului a spus ca a fost sunat intr-o noapte de fostul patron de la Rapid, George Copos, care era impreuna cu doi oameni de la echip din Giulesti si cu primarul Sectorului 1, Dan Tudorache. Becali crede ca George Copos se implica…

- O nava militara britanica ce revenea de la exercitii efectuate in comun cu ambarcatiuni ale Fortelor Navale romane a fost aproape de o coliziune cu un vas militar rus, in sud-vestul Marii Negre, afirma surse citate de presa britanica, dar Ministerul rus al Apararii a negat informatiile. Rusia…

- A fost alerta noaptea trecuta pe Marea Neagra. A fost declansata o ampla operatiune de salvare, in largul Marii Negre, la 16 mile marine travers de Portul Constanta unde nava Delfi cu un echipaj alcatuit din sapte marinari era in pericol de scufundare. Au intervenit in zona nava SAR Topaz, proprietate…

- Portul tinutei militare, uniforma de oras, de la domiciliu pana la locul desfasurarii activitatii devine obligatoriu, dupa ce ministrul Apararii Nationale a modificat ordinul care le permitea militarilor sa vina si sa plece in civil la unitatile militare.

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Potrivit acestora, platforma a fost pierduta in luna iunie a anului trecut, in timpul unor activitati derulate in Marea Neagra. "In cursul unor activitati de cercetare stiintifica efectuate in luna iunie a anului trecut in Marea Neagra, platforma a fost pierduta, iar activitatile de cautare pe mare,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a dispus sesizarea Parchetului Militar, dupa ce o drona militara subacvatica detinuta de Armata Romana a fost pierduta, au declarat, luni, pentru Agerpres, reprezentanti ai MApN. Potrivit acestora, platforma a fost pierduta in luna iunie a anului…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a dispus sesizarea Parchetului Militar, dupa ce o drona militara subacvatica detinuta de Armata Romana a fost pierduta, au declarat, luni, pentru AGERPRES, reprezentanti ai MApN. Potrivit acestora, platforma a fost pierduta in luna iunie a anului…

- Ambasadorul britanic Paul Brummell considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana. El a amintit ca 2017…

- Doua grupari navale NATO, care desfasoara exercitii in Marea Neagra alaturi de fregata „Regele Ferdinand” si de dragorul maritim „Lt. Lupu Dinescu”, s-au aflat sambata, in Portul Constanta. Oamenii au putut vizita, timp de trei ore si jumatate, navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, dar si…

- Aflat in vizita de lucru pentru doua zile in Constanța, Ministrul Apararii Naționale a anunțat care este planul de masuri ce vor fi luate in privința unitaților militare de la malul Marii Negre. Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a fost primit astazi în Portul Militar Constanța cu onoruri…

- Mihai Fifor a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la bordul fregatei “Regele Ferdinand”, ca Fortele Navale vor fi dotate cu trei submarine, in cadrul unui program pe termen mediu si lung. “As vrea sa mai fac o precizare, cea referitoare la programul submarin. S-a…

- Doua grupari navale NATO, alcatuite din sapte nave de lupta, vor face o escala de cateva zile in portul Constanta, in perioada 1-4 februarie. Din partea Fortelor Navale Romane, la activitatile celor doua grupari navale din Marea Neagra, participa fregata Regele Ferdinand si dragorul maritim Lupu Dinescu.…

- Ministrul Transporturilor ar trebui sa faca “o curatenie” in minister, deoarece exista “o crasa incapacitate de gestionare a marilor proiecte si a fondurilor europene”, potrivit presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a adaugat ca prioritatea zero a partidului si criteriul de evaluare…

- ”Unul dintre marile proiecte care ni se par esentiale, eu l-as numi proiect de prioritate zero si care pentru noi va fi criteriu de evaluare a acestui Guvern, este vorba de autostrada Pitesti-Sibiu. Pentru ca acest tronson-autostrada va permite inchiderea coridorului 4, care sa faca legatura intre…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Clubul Nautic Roman organizeaza astazi, o conferinta de presa, impreuna cu Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime CNAPM Constanta S. A., la sala de conferinte din incinta Garii Maritime din Portul Constanta sediul CNAPMC, Poarta 1 , cu ocazia prezentarii proiectului unui eveniment nautic…

- Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu DM 25 a plecat miercuri, 24 ianuarie, din Portul Constanta, pentru a se integra in Gruparea Navala NATO de lupta impotriva minelor marine SNMCMG 2 Standing NATO Mine Countermeasures Group , care desfasoara, in perioada 24 ianuarie 13 februarie, activitati specifice…

- Ministerul Apararii Nationale a demarat un proces de analiza pentru reinfiintarea colegiului militar cu profil de Marina, institutie care a functionat pana in anul 1998 in municipiul Constanta. Reluarea traditiilor invatamantului militar liceal de marina va oferi tinerilor posibilitatea de a se instrui…

- Seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mirsu, l a felicitat joi, 18 februarie, pe contraamiralul rtr. Mircea Caragea, seniorul Careului Marinarilor "Capitan comandor Alexandru Dumbrava", pentru cea de a 99 a aniversare. Momentul a reprezentat un bun prilej de rememorare…

- Abia sosit in probe la CSA Steaua, alaturi de senegalezul Abdu Kasse Camara, italianul Federico Carone (19 ani) a si parasit astazi Romania, dupa doar un antrenament alaturi de echipa din Ghencea! In lotul condus de antrenorul Ion Ion a ajuns insa, tot astazi, fostul jucator al Concordiei Chiajna, mijlocasul…

- Protestul a pornit dupa ce, vineri, inspectorul general scolar Petrica Miu a anuntat ca se intentioneaza reinfiintarea Liceului Militar de Marina, unitate de invatamant ce a fost inchisa in 1998. Pentru ca fostul sediu al institutiei nu mai este disponibil, gazduind mai multe structuri ale Marinei…

- Timp de trei zile, incepand de ieri, are loc prima activitate de insctructie a marinarilor militari romani in Marea Neagra.La misiune participa fregata "Regele Ferdinand" si distrugatorul american USS Carney.Exercitiile comune vor avea drept scop consolidarea securitatii si stabilitatii in regiune.Nava…

- Din scurta perioada cat submarinul Delfinul a fost functionabil, vreme de zece ani, au ramas marturii inedite despre misiunile sale in Marea Neagra. «Te botez Delfinul si-ti urez ca numarul de intrari in imersiune sa fie egal cu numarul iesirilor la suprafata», s-a auzit in Portul Constanta, in 1991.

