Stiri pe aceeasi tema

- Alpinisti militari indieni, aflati in misiune in Nepal, au anuntat ca au descoperit niste urme de pasi in zapada despre care cred ca ar fi fost lasate de misteriosul "om al zapezilor" sau Yeti, conform unui comunicat dat presei marti de Armata Indiana, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Considerat…

- Alpinisti militari indieni, aflati in misiune in Nepal, au anuntat ca au descoperit niste urme de pasi in zapada despre care cred ca ar fi fost lasate de misteriosul "om al zapezilor" sau Yeti, conform unui comunicat dat presei marti de Armata Indiana, transmite Reuters. Considerat un mit de catre majoritatea…

- Consilierul pe securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, John Bolton, a declarat ca presedintele venezuelean Nicolas Maduro si aliatii sai vor fi „strangulati financiar” daca vor continua sa se agate de putere, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Dupa cum a afirmat clar presedintele…

- Gokmen Tanis, autorul atacului cu 3 morti din Utrecht, produs luni, a fost arestat aseara, a anuntat politia olandeza. ‘Principalul suspect a fost arestat’, a comunicat municipalitatea din Utrecht pe Twitter, indica Reuters. Suspectul, care a deschis focul intr-un tramvai ...

- Guvernul președintelui Nicolas Maduro încearca sa restabileasca aprovizionarea cu energie electrica în vestul Venezuelei, iar China s-a oferit sa ajute puterea de la Caracas sa puna capat gravei defecțiuni cu care se confrunta rețeaua electrica, scrie Reuters.Energia electrica a…

- Scaderea numarului de masini fabricate in Germania a dus in ianuarie la un declin neasteptat al productiei industrial, motorul de crestere al celei mai mari economii europene fiind puternic afectat de tensiunile comerciale globale si de incertitudinile legate de Brexit, transmite Reuters. Producţia,…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca este optimist în ceea ce privește încheierea unui acord comercial cu China, dar nu exclude înca posibilitatea ca acest lucru sa nu se întâmple, relateaza Mediafax care citeaza Reuters. Donald Trump și-a anunțat duminica…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca reducerea trupelor americane din Coreea de Sud nu se afla pe agenda summitului cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care va avea loc la sfârșitul lunii februarie la Hanoi, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Afirmațiile…