Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa stiti ca domnul Iordache a solicitat in plenul Comisiei de la Venetia asistenta comisiei in elaborarea modificarilor la lege pentru transpunerea in legislatie a recomandarilor acesteia. Evident ca oficialii Comisiei de la Venetia i-au raspuns domnului Iordache ca nu este el cel care,…

- Lovitura pentru omul de afaceri Dorinel Umbrarescu. Curtea de Apel Bucuresti a admis contestatia grecilor de la Aktor si a anulat rezultatul licitatiei prin care constructorul roman era declarat castigatorul lotului 3 din sectorul sudic al Autostrazii de Centura Bucuresti (A0).Curtea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 11 octombrie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2016 privind inființarea Institutului Național de Administrație…

- PEDEAPSA… Hotoi, cel mai mare dealer de etnobotanice din Barlad a fost priponit. Pe 3 octombrie, judecatorii de la Curtea de Apel Iasi au decis condamnarea membrilor celei mai mari retele de trafic de droguri anihilata in ultimii ani la Iasi. Este vorba despre o retea care avea un adevarat monopol…

- Ieri, 24 septembrie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba, cu sprijinul politistilor de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes, l-au identificat si retinut, pe raza municipiului Alba Iulia, pe un barbat de 31 de ani, din municipiul Sebes, posesor…

- DORINTA…Arestata dupa ce si-a ucis propriul copil abia nascut, pe motiv ca ar fi fost facut cu alt barbat decat sotul ei, Alina Elena Savin cere acum clementa judecatorilor. In fata magistratilor Curtii de Apel Iasi femeia a cerut inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu…

- Un militar din Iași a fost dat afara din armata pentru ca este prea gras. Omul a fost declarat inapt de catre o comisie medicala, din cauza unor afecțiuni asociate obezitații. Militarul s-a adresat justiției ieșene, care insa nu i-a dat dreptate, astfel ca a contestat decizia magistraților la Inalta…

- Presedintele Comisiei Economice din Senat, liberalul Florin Citu, sustine ca Darius Valcov a "inventat o gaura" la buget de doua miliarde de dolari care va avea "soarta gaurii lui Dragnea" din decembrie 2016. "PSD-istii si gaurile lor... In decembrie 2016, Liviu Dragnea ne anunta…