Militarii Fortelor Navale Romane participa la Constanta si in alte garnizoane la activitati organizate de Ziua Eroilor

- La aceasta ora, polițiștii romani, precum și cei din Italia, Spania, Franța și Ungaria pun in aplicare peste 150 de mandate de percheziție domiciliara, in vederea documentarii activitații infracționale a unui grup organizat, care se ocupa cu activitați ilegale din domeniul pescuitului, achiziției, transportului…

- 115 descinderi au loc, marți dimineața, in București și in județele Constanța, Calarași, Dambovița, Argeș, Ilfov, Tulcea, Prahova, Brașov, Braila, Buzau, Valcea, Giurgiu și Maramureș. In paralel, acțiuni similare sunt derulate in Italia, Spania, Franța și Ungaria, intr-un dosar cu caracter transfrontalier…

- Ceremonii militare la Craiova si la Ramnicu Valcea, de Ziua Europei Ceremonie de depunere de coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Razboi Mondial, organizata de Ministerul Apararii Nationale, pe esplanada Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', cu prilejul Zilei Europei.…

- Potrivit sursei citate, Ziua de 9 Mai va fi marcata de marinarii militari, printr-o serie de ceremonii militare si religioase ce se vor desfasura la monumentele reprezentative din garnizoanele Fortelor Navale Romane. Astfel, la Constanta, efective ale Fortelor Navale Romane (FNR) vor participa,…

- Incendiul izbucnit, luni seara, intr-o zona de depozite din municipiul Tulcea a fost stins dupa aproape zece ore, la interventie fiind prezenti peste 70 de pompieri, inclusiv din judetele Constanta si Braila. Cauza incendiului urmeaza sa fie...