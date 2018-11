Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a anunțat ca va face miercuri o vizita la frontiera dintre Statele Unite și Mexic, dupa ce mii de militari au fost trimiși pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranți latino-americani, relateaza Reuters.„Voi vizita granița maine”, a declarat…

- Numarul total al militarilor americani trimisi la granita cu Mexicul pentru a ajuta la oprirea unei caravane cu migranti ar putea fi de ordinul miilor, dar nu exista inca o cifra precisa, a declarat luni pentru Reuters un oficial american, oferind o estimare mult mai mare decat cea prevazuta initial…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a autorizat utilizarea trupelor și a altor resurse militare la granița dintre SUA și Mexic, au declarat vineri oficialii S.U.A., susținand lupta președintelui Donald Trump impotriva migranților care calatoresc spre Statele Unite, anunța agenția Reuters.

