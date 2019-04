Stiri pe aceeasi tema

- Militarii americani din baza de la Mihail Kogalniceanu s-au pregatit și ei de Paște și au vizitat un Centru pentru varstnici din Constanța. Ei le-au dus cadouri, dar au petrecut si ore bune cu cei care locuiesc acolo.

- Razvan Ciobanu, care a murit intr-un accident rutier in județul Constanța, se confrunta cu probleme financiare in ultima perioada. Creatorul de moda urma sa inchida atelierul de moda, care intrase in faliment, motiv pentru care nu mai avea bani de chirie. Dezvalurile au fost facute de Nasrin Ameri (foto),…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in a doua zi de Paște. Razvan Ciobanu și-a gasit sfarșitul intr-un accident de circulație petrecut in Sacele, județul Constanța, potrivit Antena3.ro. Creatorul de moda era singur in mașina și ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit intr-un copac. Din primele…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta participantii la trafic ca potrivit prevederilor Ordinului ministrului transporturilor si ministrului afacerilor interne nr. 1249 132 2018, circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone altele…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in perioada urmatoare cei cinci experti ai filialei de la Constanta vor incepe o campanie de informare a turistilor de pe litoral dupa ce mai multe pachete cu cocaina au fost gasite plutind in deriva in Marea Neagra. …

- Militari din Fortele terestre ale SUA dislocate in Europa vor sosi din Polonia, la sfarsitul acestei luni, impreuna cu tehnica militara din dotare, la Baza Aeriana "Mihail Kogalniceanu" din judetul Constanta, ca parte a angajamentului SUA in asigurarea securitatii flancului estic al NATO, in cadrul…

- La Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, din judetul Constanta a ajuns de curand un nou transport de tehnica militara care sa intareasca dispozitivul de la Marea Neagra. Potrivit unui mesaj transmis pe Facebook tancurile sunt pentru Batalionul 1, regimentul 16 Infanterie 1 16 , prima echipa de lupta a brigazii…