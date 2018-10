Militari ucişi şi răniţi în estul Ucrainei Doi dintre militari au fost ucisi intr-un bombardament si inca doi au fost raniti mortal dupa ce au fost atacati cu dispozitive explozive.



Armata ucraineana i-a acuzat pe separatisti ca au tras in 28 de randuri asupra pozitiilor sale miercuri si joi, in pofida unui armistitiu.



La randul lor, rebelii au acuzat armata ucraineana ca a incalcat acest armistitiu in 22 de randuri, potrivit agentiei separatiste de presa.



Misiunea Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), desfasurata in zona de conflict, a anuntat intr-un raport ca una dintre patrulele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

