Militari SUA de la Deveselu, AMENDAȚI de poliție Militari ai Armatei SUA de la Deveselu au fost amendați de Poliția din Craiova, dupa un scandal. Din informațiile furnizate EVZ de oficiali ai Poliției Romane reiese ca americanii au refuzat sa plateasca nota de plata la un club in care au petrecut, in noaptea de sambata spre duminica și au intrat in conflict cu bodyguarzii localului. Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

