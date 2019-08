Stiri pe aceeasi tema

- Militari rusi din cadrul fortei aeriene navale a Flotei Rusiei din Marea Neagra au lansat, accidental, o racheta ghidata de aviatie de tipul X-29TD (aer-sol) pe aeroportul militar din Saki (Crimeea), au relatat sambata agentiile de presa Unian si RIA Novosti, citate de Agerpres. Incidentul s-a produs…

- Rusia sustine ca un avion de vanatoare NATO s-a apropiat de cel al ministrului Apararii de la Moscova. Potrivit agentiei oficiale de stiri TASS, un avion de vanatoare F-18 al Fortelor Aeriene Spaniole s-a apropiat de aeronava care il transporta pe Serghei Soigu, ministrul rus a Apararii. Incidentul…

- Președintele Klaus Iohannis va discuta cu președintele SUA, Donald Trump, despre securitatea in zona Marii Negre și totodata despre disponibilitatea Romaniei de a gazdui mai mulți militari americani in Romania. In același timp, Romania este disponibila sa mai trimita efective militare in Afghanistan.Securitatea…

- Un tribunal din Moscova a decis miercuri prelungirea perioadei de detenție pentru inca trei luni pentru toți cei 24 de membrii ai forțelor navale ucrainene capturați anul trecut de Rusia in apropiere de coasta Crimeei, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Silviu Manastirea anunța…

- Miercuri, Rusia a lansat patru sateliti militari transportati de o racheta Soiuz de pe cosmodromul de la Plesetk, insa autoritatile ruse nu au precizat de ce tip sunt satelitii sau care va fi rolul lor. O unitate a fortelor aerospatiale a efectuat un tir reusit cu o racheta Soiuz 2.1V cu un bloc de…

- Aviatia navala a Flotei Rusiei din Marea Neagra desfasoara joi in Crimeea exercitii cu lansari de rachete, a anuntat un purtator de cuvant al flotei ruse cu baza in Sevastopol, Aleksei Ruliov, citat de portalul ucrainean LB.ua potrivit Agerpres.

- Rusia a transferat trupe si echipamente militare suplimentare in fosta regiune ucraineana Crimeea, intensificand influenta in zona Marii Negre si in Orientul Mijlociu, afirma oficiali americani citati de site-ul DefenseOne.com, anunța MEDIAFAX.Rusia a transferat trupe, avioane militare si…