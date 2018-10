Militari marocani răniţi grav în timp ce încercau să stăvilească valurile de migranţi Duminica, prefectura din Melilla a informat ca un migrant a murit si alti 19 au fost raniti in timpul acestei incercari de traversare a granitei din orasul marocan Nador (nord). Circa 200 de migranti au reusit sa ajunga in enclava Melilla, potrivit autoritatilor spaniole.



Spania a anuntat luni ca a expulzat in Maroc 55 din cei 208 migranti care au reusit sa intre in Melilla. 'Guvernul a aplicat tratatul hispano-marocan de readmisie a 55 de persoane, care au fost trimise inapoi in Maroc', potrivit unui comunicat al prefecturii din Melilla, potrivit Agerpres.



