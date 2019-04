Militari indieni au anunţat că ar fi dat de urma lui Yeti, în Nepal Alpinisti militari indieni, aflati in misiune in Nepal, au anuntat ca au descoperit niste urme de pasi in zapada despre care cred ca ar fi fost lasate de misteriosul "om al zapezilor" sau Yeti, conform unui comunicat dat presei marti de Armata Indiana, transmite Reuters. Considerat un mit de catre majoritatea oamenilor de stiinta, Yeti face parte din folclorul nepalez si se crede despre el ca traieste la altitudini mari in Himalaya. Intr-un mesaj postat pe Twitter si insotit de fotografii, alpinistii militari sustin ca urmele de pasi, fotografiate in zapada in apropiere de o tabara de langa Muntele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

