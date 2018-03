Militari greci, reținuți în Turcia. Tensiuni uriașe Ei au fost adusi vineri dupa-amiaza in fata unei instante care a decis plasarea lor in detentie pentru "tentativa de spionaj militar" si "intrarea intr-o zona militara interzisa", a precizat Anadolu.



Cei doi militari greci au fost retinuti joi dupa-amiaza la nord de raul Evros, care separa cele doua tari. Conditiile meteorologice "erau nefavorabile si cei doi militari, care erau inarmati, s-au dezorientat", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Statului Major grec, Nikolaos Fanios.



Starea de sanatate a celor doi militari greci este buna si ei sunt in prezent la Edirne,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

