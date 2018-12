Militari de elita din Constanta. Sergent Pascale Roibu, incadrat la Grup Scafandru EOD Constanta (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Liga Militarilor Profesionisti a demarat o campanie de promovare a unor militari, printre care si din judetul Constanta, care in ultimii ani s au remarcat prin activitatea depusa. Printre acestia este si caporal Giumali Metin, militar veteran in cadrul B 911 Infanterie Centauri Medgidia, membru al Ligii…

- Liga Militarilor Profesionisti a demarat o campanie de promovare a unor militari, printre care si din judetul Constanta, care in ultimii ani s au remarcat prin activitatea depusa. Printre acestia este si caporal Victor Poliacov, militar veteran din cadrul Divizionului 175 nave scafandri.Constanta, membru…

- Liga Militarilor Profesionisti a demarat o campanie de promovare a unor militari, printre care si din judetul Constanta, care in ultimii ani s au remarcat prin activitatea depusa. Printre acestia este si caporalul Marcel Neagu, din cadrul Batalionului 341 Infanterie "Rechinii Albi" Topraisar Constanta.…

- Liga Militarilor Profesionisti a demarat o campanie de promovare a unor militari, printre care si din judetul Constanta, care in ultimii ani s au remarcat prin activitatea depusa.Printre acestia este si Cap. Iaszfalvi Florian Tiberiu, militar veteran din cadrul divizionului 175 nave scafandri, membru…

- Liga Militarilor Profesionisti a demarat o campanie de promovare a unor militari, printre care si din judetul Constanta, care in ultimii ani s au remarcat prin activitatea depusa.Printre acestia este si Cap. Florin Fanaru, militar veteran din cadrul B.341 Inf. Topraisar Rechinii Albi, membru al Ligii…

- Ieri, la Colegiul Pedagogic "Constantin Bratesculdquo;, a avut loc vizionarea filmului documentar "Adrian V. Radulescu ctitorulldquo;, ca parte a proiectului initiat si finantat de cotidianul ZIUA de Constanta de a celebra, cu prilejul Zilei Dobrogei si in an centenar, personalitatea istoricului Adrian…

- Biserica Ortodoxa cinsteste astazi Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si al tuturor cerestilor puteri.Cu acest prilej, zeci de persoane au venit la hramul bisericii "Sfintii Ingeri" Capela militara din Constanta.Biserica este plina de oameni, la fel si curtea din fata lacasului de cult.…

- In urma cu puttn timp, potrivit ISU Dobrogea, a avut loc un incendiu la un cuptor al unei vopsitorii auto in Constanta, pe strada Caraiman.La fata locului se afla doua echipaje de pompieri .Nu au fost inregistrate victime in urma incendiului. ...