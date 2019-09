Stiri pe aceeasi tema

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko i-a propus joi consilierului național pentru securitate al Casei Albe deschiderea unui "nou capitol" în relațiile cu Statele Unite, cu riscul de a irita puternic Moscova, care considera ca vecinul sau face parte din sfera sa de influența, scrie…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, l-a numit pe secretarul american de Stat Mike Pompeo „o toxina rezistenta” care complica negocierile pentru denuclearizare, conform Reuters, scrie Mediafax.Oficialul nord-coreean a transmis ca țara sa este pregatita atat pentru dialog cat…

- Presedintele american Donald Trump a acordat Braziliei statutul de aliat militar major al Statelor Unite, ceea ce va facilita achizitionarea de catre Brazilia de armament american sofisticat, relateaza AFP.

- TASS il citeaza ca sursa pe directorul concernului de stat Rostec, Serghei Cemezov.In Turcia au fost deja livrate luna aceasta sisteme S-400, iar ca reactie Statele Unite au inceput eliminarea partii turce din programul de avioane de lupta "invizibile" F-35. Washingtonul a invocat motive…

- Fostul presedinte peruan Alejandro Toledo va ramane in detentie in Statele Unite in asteptarea unei decizii cu privire la extradarea sa in tara natala, unde este pus sub acuzare pentru coruptie, a ordonat vineri un judecator federal american, relateaza AFP. Alejandro Toledo (73 de ani), care a condus…

- Natiunea americana este acum mai puternica decat oricand, iar SUA vor plasa in curand steagul american pe Marte, a declarat Donald Trump intr-un discurs la Washington, cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale a Statelor Unite. In cadrul evenimentului „Salutari Americii”, organizat cu ocazia Zilei Nationale…

- Vladimir Putin a ordonat andocarea in Cuba a uneia dintre cele mai avansate nave de razboi ale Rusiei, ieri, in contextul in care a fost dezvaluit ca racheta sa principala ar putea lovi Statele Unite in sase minute de la lansare, scrie express.co.uk.

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca președintele american Donald Trump și aliații acestuia doresc un razboi cu Iranul, nu rezolvarea problemelor pe cale diplomatica, in urma noului set de sancțiuni impus de catre Statele Unite, relateaza Reuters, conform Mediafax.„Donald…