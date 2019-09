Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a arestat preventiv un militar american care intentiona sa comita atacuri teroriste în Statele Unite, vizând un post de televiziune si un candidat democrat la presedintie, Beto O'Rourke, afirma surse din cadrul

- Fostul premier al Republicii Moldova Pavel Filip a devenit sambata noul presedinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), cu votul unanim al celor aproape 700 de participanti la cel de-al IX-lea congres, extraordinar, al formatiunii, a relatat Radio Chisinau, informeaza Agerpres.Citește…

- Biroul Federal de Investigații din SUA se afla in cautarea unui membru al organizației teroriste Al-Qaida despre care are informații ca locuiește in Brazilia, statul sud-american promițand sa colaboreze cu autoritațile americane in acest sens, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.FBI-ul l-a…

- Trei romani – Teodor Laurentiu Costea, Robert Codrut Dumitrescu si Cosmin Draghici, toti ploiesteni – au fost condamnati la inchisoare in Statele Unite pentru acuzatii de conspiratie de frauda informatica, frauda informatica si furt de identitate in forma agravata, potrivit Agerpres. Schema lor de actiune…

- Fostul presedinte peruan, Alejandro Toledo, a fost arestat in Statele Unite. Autoritatile din Peru il acuza de coruptie. Alejandro Toledo, care a fost presedinte al statului Peru din 2001 pana in 2006, se mutase de cativa ani in California.