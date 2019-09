Militar român, ucis în Afghanistan. Klaus Iohannis, mesaj: Transmit condoleanţe familiei "Imi exprim intreaga compasiune pentru pierderea vietii militarului roman care a decedat, in aceasta dimineata, in Kabul, Afganistan, in urma unui atentat terorist executat cu un dispozitiv exploziv improvizat asupra autovehiculului pe care-l conducea. Armata Romaniei este si va continua sa fie o institutie fundamentala a natiunii noastre, care merita recunostinta si pretuirea tuturor romanilor si care-si va face in continuare datoria, alaturi de aliatii si partenerii nostri, pentru mentinerea pacii si securitatii internationale. Prezenta militarilor romani in Afganistan, ca si in alte teatre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

