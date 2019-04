Militar gasit mort in post, in Arges Se asteptata ca anchetatorii sa scoata la lumina conditiile in care a sfarsit, in mod neasteptat, un tanar militar de la Unitatea Militara din Babana, judetul Arges. Barbatul avea doar 33 de ani, din cate anunta presa locala. Tanarul se afla in post, pentru ca facea serviciul de garda. Din pacate, la un moment dat, […] Militar gasit mort in post, in Arges is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

