- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoperit si confiscat peste 7.600 de pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de aproximativ 70.500 lei, care urmau sa ajunga pe piața neagra din Romania. * In data de 23 ianuarie…

- Polițiștii satmareni au desfașurat activitați pentru siguranța circulației pe drumurile publice și a normelor de conviețuire sociala, ocazie cu care au aplicat pe parcursul sfarșitului de saptamana peste 25 de sancțiuni contravenționale la Legea 61/1991, in valoare de aproximativ 11 000 de lei, și…

- Un iranian a murit la granița romano-sarba, dupa ce polițiștii de frontiera ar fi ignorat ca barbatului ii este rau. Informația a fost publicata de pressalert.ro . Pressalert.ro relateaza cazul unui iranian care ar fi murit la granița dintre Romania și Serbia, dupa ce polițiștii de frontiera ar fi…

- Polițiștii de la secția 14, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, fac cercetari in dosarul deschis in urma plangerii depuse de un taximetrist care reclama ca a fost lovit de mai mulți șoferi.

- Ieri, 15 ianuarie 2018, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au depistat si retinut, pe raza comunei Vintu de Jos, pe un barbat de 34 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Deva. Barbatul a fost condamnat la executarea unei…

- De luna viitoare, stationarea sau parcarea neregulamentara a masinii in municipiul Buzau ii poate lasa fara bani multi in portofele pe soferii buzoieni sau pe cei aflati in tranzit. Politia locala a initiat o campanie de informare a cetatenilor, cu privire la actiunea de ridicare a vehiculelor ce stationeaza…

- Politistii au inceput cercetarile in doua dosare penale pentru infractiuni de instigare publica, dupa ce pe retelele sociale au aparut mai multe mesaje legate de protestele din Timisoara. "In luna decembrie a anului 2017, pe retelele sociale, cetatenii au fost invitati sa participe la o serie…

- Mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea comertului ilicit si a accidentelor rutiere constituie prioritati ale politistilor sigheteni. Cu ocazia targului lunar, organizat ieri la Sighetu Marmatiei, politistii de ordine publica impreuna cu cei de investigatii criminale si cei…

- Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) anunța ca, de Boboteaza, oamenii legii au aplicat peste 7.300 de amenzi, în valoarea totala de 2,4 milioane de lei, organele de ordine constatând 660 de infracțiuni și alte 141 de ilegalitați la regimul rutier. „Peste 8.300 de…

- Astfel ca, in noaptea dintre ani, in intervalul orelor 23:00 – 04:00, parcul public din cartierul Iosia, situat in zona strazilor Hategului si Gheorghe Pop de Basesti, si zona invecinata au fost tinta distrugerilor din partea unor persoane care au confundat distracția cu dorința de a face rau.…

- Poliția din Brazilia declara ca cel puțin noua prizonieri au fost uciși intr-o revolta la o inchisoare din statul central Goias, scrie BBC News. Autoritațile declara ca revolta a inceput atunci cand un grup de deținuți inarmați au invadat o aripa controlata de o banda rivala. Una dintre victime a fost…

- Politistii timișeni cauta o tanara, de 15 ani, disparuta de acasa. Aceasta a plecat in noaptea de 28 spre 29 decembrie, din localitatea Pișchia, iar pana in prezent nu a revenit. BACILA NICOLETA GABRIELA are 15 ani si urmatoarele semnalmente: 1.55 metri inaltime, 60 de kilograme, par șaten, ochi caprui.…

- Ospatarii unei cafenele din centrul orasului au alertat noapte trecuta Politia, dupa ce doi tineri au furat banii din sortul de lucru al unui angajat. Polițiștii locali aflați in patrulare azi-noapte, au fost sesizați in jurul orei 01.00, de trei persoane care au reclamat ca doi tineri ar fi intrat…

- Un autoturism a fost serios avariat in noaptea de marți spre miercuri dupa ce un pneu al acesteia a explodat, pe raza localitații Vințu de Jos. Polițiștii au constatat ca șoferul care o conducea nu avea permis, iar autoturismul nu era inmatriculat. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba accidentul…

- Un grup de 39 deputați și senatori din PSD au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.

- Un tanar actor din Botosani spune ca a fost amendat de politisti doar fiindca a raportat un furt la 112. Politia confirma motivul amenzii. Autorul reclamatiei a fost martorul unui furt din buzunare. Dupa ce a anuntat politia si a fost legitimat, a fost amendat pentru apel nejustificat la 112.

- Șeful unei structuri din SRI a fost implicat intr-un accident rutier pe DN 1. Accidentul a avut loc raza localitații Tancabești, județul Ilfov, iar o femeie și-a pierdut viața, lovita de autoturismul condus de șeful serviciului secret.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru 'divulgarea de informatii privind securitatea nationala', dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski (centrul Finlandei), transmite…

- Doi cetateni vietnamezi au fost prinsi de politistii de frontiera la vama Curtici, in timp ce incercau sa ajunga, cu un tren international, intr-o tara din Spatiul Schengen folosindu-se de pasapoarte care apartineau altor persoane, a informat marti SPTF Arad. Trenul in care se aflau cele doua persoane…

- S-a intamplat vineri, 8 decembrie, cand politistii i-au gasit pe pusti cu 801 petarde‚ articole pirotehnice interzise la detinere, comercializare si folosire. Le-au confiscat toate aceste articole pirotehnice si s-a intocmit dosar penal. Si copiii fac inchisoare Politistii avertizeaza ca „orice…

- Politistii din Timisoara au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in urma incendiului izbucnit duminica dimineata la doua cladiri in care se aflau spatii comerciale si soldat cu decesul unei persoane. La sapte ore de la declansare, incendiul a fost localizat, dar nu si stins, scrie news.ro.Potrivit…

- Un nou-nascut in varsta de o luna a fost abandonat in curtea Spitalului Județean Buzau, mama fiind identificata ca fiind o buzoianca de 33 de ani, insa pana acum nu a fost prinsa. Bebelușul a fost lasat in curtea Spitalului Județean Buzau, intr-un caruț. Micuțul, care are circa o luna, este un baiețel.…

- Politistii din Sighetu Marmatiei au identificat si incarcerat un barbat din judetul Bistrita Nasaud, condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate. In cursul zilei de ieri, 4 decembrie, politistii de investigatii criminale din Sighetu Marmatiei au pus in aplicare un mandat de executare…

- Politistii si procurorii din Calarasi audiaza, vineri seara, doi tineri suspectati ca sunt autostopistii care au injunghiat mortal un barbat si au ranit-o pe sotia acestuia. Anchetatorii nu ofera deocamdata prea multe informatii, dar surse judiciare spun ca cei doi urmeaza a fi retinuti.Potrivit…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges, l-au identificat pe un tanar de 23 de ani, din comuna Baiculesti, judetul Arges, banuit de savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, conducere fara permis si parasirea locului accidentului fara incuviintarea Politiei,…

- Are doar 15 ani si a ajuns in grija celor de la Protecția Copilului, dupa ce a povestit ca tatal ei ar fi abuzat-o. Polițiștii au crezut-o și l-au arestat pe tata Adrian, dar mama fetei, adica soția barbatului acuzat, il apara cu inversunare pe acesta si il vrea acasa langa ea!

- Politia turca a eliberat 57 de migranti pakistanezi care fusesera legati de contrabandisti in subsolul unui imobil din Istanbul in incercarea de a obtine bani de la ei dupa ce le promisesera ca ii vor duce in Europa, a informat marti presa turca, relateaza AFP. Cei 57 de cetateni pakistanezi au fost…

- Politistii de frontiera au avut un soc duminica seara cand au inceput un control de rutina asupra unui autoturism ce se apropia de vama, pe DJ294A, in Minzatesti. Soferul de 39 de ani era atat de beat, incat abia putea tine ochii deschisi; vorbea incoerent si nu avea deloc echilibru. El este domiciliat…

- Oamenii legii ar incerca sa vada daca individul ar avea o legatura cu uciderea celor trei persoane și care ar putea fi gradul sau de implicare in toata aceasta poveste. Politistii il cauta pe autorul triplului asasinat din satul Apa, din judetul Satu Mare. Anchetatorii au deja un cerc de suspecti.…

- Politistii gorjeni au inceput o ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu, dupa ce o pacienta a reclamat ca i-a fost furat telefonul mobil. Aparatul fusese lasat ieri la incarcat, intr-un salon de catre o tanara, de 27 de ani, din comuna Dragutesti. Femeia se afla internata in unitatea medicala…

- Polițiștii de frontiera satmareni au prins și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat și condamnat de autoritațile din Dorohoi, pentru abandon de familie. Luni, 13 noiembrie, in jurul orei 19.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a ieși din țara cetațeanul…

- Politistii de frontiera au descoperit peste 230.000 de euro, dar si zeci de mii de dolari si 5.000 de lire sterline, asupra unui cetatean turc ce incerca sa paraseasca tara. Banii erau ascunsi in hainele si bagajele barbatului, care acum este cercetat penal. Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit,…

- Șoferul român de TIR care a provocat o ciocnire în lanț pe o autostrada din Marea Britanie, în urma careia și-au pierdut viața un barbat de 52 de ani și-a pierdut viața, a fost condamnat la cinci ani și trei luni de închisoare. Dorel Galan, de 38 de ani, din comuna Fântânele,…

- Politistii valceni au depistat pe raza comunei Bunești, un barbat de 50 de ani din comuna Trușești, județul Botoșani, care a provocat un accident rutier in Ramnicu Valcea, dupa care a parasit locul faptei. In urma verificarilor, a reieșit ca ...

- In ziua de 1 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș și cei ai Serviciului Politie Transporturi Arges au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Curtea de Arges, privind pe B.N., de 45 de ani, din municipiul Curtea de Arges,…

- Barbatul reținut pentru omorul deosebit de grav se numește Mihai Gheorghe, are 58 de ani și este din Targoviște. Conform prim-procurorului Mihai Dinca nu exista un complice, in acest caz. Omorul nu a avut loc pe fondul unor conflicte anterioare sau pe fondul unei razbunari, ci a fost in urma unui…

- Trei tineri de origine asiatica au fost prinsi de o patrula de la Sectorul Politiei de Frontiera (SPF) Siret, la scurt timp dupa ce au trecut ilegal frontiera verde pe teritoriul tarii noastre. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, ...

- Politistii din judetul Vrancea au retinut un barbat din Ramnicu Sarat care duminica seara a provocat un accident de circulatie cu victima si a fugit de la locul accidentului, in momentul la care l-au prins, politistii constatind ca acesta era sub influenta alcoolului si avea permisul suspendat.Potrivit…

- Un accident rutier a avut loc aseara pe E 85, in apropierea pieței de struguri de la Urechești. Potrivit informațiilor, doua mașini au intrat in coliziune fața spate. Mașina lovita in spate, un Renault, a fost proiectata intr-un stalp. O femeie a fost ranita, fiind transportata la spitaș.…

- Polițiștii japonezi au avut o surpriza considerabila in momentul in care au prins un hoț celebru, care reușise nu mai puțin de 250 de jafuri. Un faimos hoț-ninja care reușise faca mai bine de 250 de jafuri timp de opt ani a fost in cele din urma prins de polițiști, potrivit BBC News. I se spunea Ninja…

- Polițistul Flavius Cosmin Cosma și Sergiu Flavius Meruța vor mai ramane in arest preventiv inca 30 de zile. Cel puțin așa a hotarat Tribunalul Arad, joi, 26 octombrie. De asemenea, și masura arestului la domiciliu in ceea ce-l privește pe polițistul Babota Boby Nicu a fost prelungita cu 30 de zile.…