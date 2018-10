Stiri pe aceeasi tema

- "Un militar din cadrul Misiunii Sustinere Determinata (Resolute Support) a fost ucis in provincia Herat. Alti doi militari au fost raniti in incident. Datele initiale arata ca atacul a fost comis de un membru al serviciilor de securitate afgane", a transmis Misiunea NATO din Afganistan, informeaza…

- Un militar din cadrul Misiunii Aliantei Nord-Atlantice in Afganistan a fost ucis, iar alti doi au fost raniti in urma unui atac produs in provincia afgana Herat, informeaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Un militar din cadrul Misiunii Aliantei Nord-Atlantice in Afganistan a fost ucis, iar alti doi au fost raniti in urma unui atac produs in provincia afgana Herat, informeaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax."Un militar din cadrul Misiunii Sustinere Determinata (Resolute Support) a fost ucis…

- Turcia a suplimentat in ultima saptamana ajutorul armat oferit rebelilor sirieni, in timp ce Germania afirma ca trebuie evitata pe cat posibil folosirea armelor chimice, iar Franta ridica problema „crimelor de razboi”. In tot acest timp, mii de sirieni s-au refugiat in satele de la granita cu Turcia.Turcia…

- Autoritatile din Rusia vor organiza in luna septembrie cel mai mare exercitiu militar de pe teritoriul sau din ultimii 40 de ani, la care vor lua parte si armatele din China si Mongolia, a declarat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, citat de Reuters.

- Liderul filialei din Afganistan a organizației teroriste Stat Islamic, Abu Saad Erhabi, a fost ucis in urma unui atac coordonat sambata noaptea de forțele afgane asupra unui sediu din provincia Nangarhar, au anunțat duminica autoritațile, potrivit agenției Reuters.

- Liderul filialei organizatiei teroriste Stat Islamic din Afganistan, Abu Saad Erhabi, a fost ucis in urma unui atac coordonat sambata noaptea de fortele afgane asupra unui sediu din provincia Nangarhar, au anuntat duminica autoritatile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 40 de militari afgani au fost gasiti morti de catre autoritati in incinta unei baze militare din regiunea Uruzgan din sudul tarii, care a fost atacata de militantii talibani saptamana trecuta, relateaza Reuters. Guvernatorul regiunii, Faiz Mohammad a declarat ca, „Momentan am descoperit…