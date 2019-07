Stiri pe aceeasi tema

- Militarul Silviu Gabriel Ciolan, din orașul Targoviște, urma sa se casatoreasca cu iubita lui, Georgiana, insa cu scurt timp inainte, cei doi au aflat ca tanara sufera de cancer osos. Postarea prin care Silviu cere ajutorul colegilor sai din Ministerul Apararii a devenit virala. “Va salut dragi camarazi!…

- Filmulețul fost publicate pe o rețea de socializare de un utilizator care susține ca este un pilot rus pe un avion de lupta. Imaginile video sunt filmate dintr-un aparat de lupta rusesc care se apropie și depașește printr-o manevra periculoasa un aparat al ce aparține Forțelor Armate ale Statelor…

- EVENIMENT… Tripla semnificatie a zilei de 9 Mai (n.r. Ziua Independentei de Stat a Romaniei, Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial si Ziua Uniunii Europene) a fost celebrata ieri printr-un ceremonial militar-religios la Monumentul Independentei din Vaslui. Evenimentul…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, are in vedere propunerea unei modificari a Tratatului de la Lisabona, ca urmare a careia sa rezulte o reformare a unei Uniuni Europene anacronice. Propunerii urmeaza sa i se de-a glas chiar in cadrul Summit-ului Consiliului European, organizat la Sibiu. Liderul de…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, va propune la summitul Consiliului European de la Sibiu reformarea Uniunii Europene prin modificarea Tratatului Lisabona, liderul de la Viena pledând pentru introducerea unor reglementari europene mai stricte, inclusiv pentru protejarea statului de drept.Sebastian…

- CFR Cluj lupta pentru titlu, cel mai bun jucator al ei se intereseaza de noi tratamente la clinica din Austria la care a mai fost. Țucudean va merge pentru un nou consult și e foarte posibil sa nu mai joace deloc in acest sezon. Țucudean e atat de ingrijorat ca ar putea avea o afecțiune a inimii incat…

- Lupta apriga cu kilogramele. Natalia Rudenko, cea mai grasa femeie din Volgograd, Rusia a reusit sa slabeasca 45 de kilograme. Dupa ce si-a facut operatie de micsorare a stomacului, femeia in varsta de 36 de ani cantareste 225 de kilograme. Greutatea ei inca se va reduce.

- A murit Jacqui Saburido! Femeia in varsta de 40 de ani devenise simbolul riscurilor la care ne expune condusul sub influenta alcoolului. La varsta de 20 de ani, Jacqui Saburido, a suferit un accident grav, in urma caruia a fost desfigurata.