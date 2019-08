Militantul prodemocratie Joshua Wong a fost arestat vineri, a informat partidul sau, in ajunul unei noi manifestatii prevazute la Hong Kong si interzise de politie, transmite AFP potrivit Agerpres "Secretarul nostru general @joshuawongcf tocmai a fost arestat in cursul diminetii la orele 07.30", a anuntat pe Twitter partidul sau Demosisto.



"A fost impins cu forta intr-o duba, in plina strada, in plina zi. Avocatii nostri urmaresc cazul", potrivit sursei.



Protestele din Hong Kong au inceput in 9 iunie dupa adoptarea unei legi care ar fi permis extradarea pe scara larga…