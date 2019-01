Stiri pe aceeasi tema

- Fostul militant de stanga Cesare Battisti, care a fost pe fuga pentru aproape patru decenii, dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru crima, a fost arestat in Bolivia și este așteptat sa fie extradat in Italia, relateaza Reuters.

- Italia va oferi subventii de pana la 6.000 de euro cumparatorilor de vehicule cu emisii reduse si va aplica taxe achizitiilor de vehicule mari cu motoare pe benzina si motorina, potrivit masurilor aprobate in Parlament, transmite Reuters.Masurile fac parte din bugetul pe 2019 aprobat duminica…

- Ricky Ian Swan, un australian in varsta de 28 de ani, a fost condamnat la 5 luni de inchisoare, pentru ca s-a filmat ucigand in mod brutal un cangur si a postat inregistrarea pe rețelele de socializare. El a fost unul dintre cei patru barbati acuzati in luna septembrie ca au folosit arme pentru a tortura…

- Transportul pe calea ferata in Austria nu functioneaza luni timp de doua ore, deoarece planificata greva a angajatilor nu a putut fi evitata in ultimul moment, transmite Reuters. Angajatii OBB (operatorul national feroviar de calatori din Austria) solicita o majorare salariala anuala.…

- Ministrii de Finante din zona euro au cerut Italiei sa opereze modificari in proiectul sau de buget pe 2019 si sa respecte regulile bugetare ale Uniunii Europene, dar Guvernul de la Roma nu intentioneaza sa dea curs acestor solicitari, relateaza Reuters. In acest context, eurocomisarul pentru Afaceri…

- Statele Unite au autorizat opt tari, printre care China, India, Japonia, Coreea de Sud si Italia, sa continue achizitionarea temporara de petrol iranian, a declarat luni seful diplomatiei americane Mike Pompeo, in conditiile in care Washingtonul a reintrodus luni sanctiunile impotriva sectoarelor…

- Italia a fost lovita marti, pentru a treia zi consecutiv, de furtuni puternice care au ucis cel putin 11 persoane si au inundat cea mai mare parte a Venetiei, scrie Reuters, preluata de news.ro.Piata San Marco a ramas inundata pentru a doua zi consecutiv iar Basilica San Marco a fost si ea…

- Un tribunal din Roma a acceptat cererea formulata de compania de constructii Astaldi SpA care vrea sa obtina protectie impotriva creditorilor, au declarat miercuri pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, informeaza Agerpres. In luna septembrie, Astaldi, companie care are…