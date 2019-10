Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va relua operatiunile în nordul Siriei saptamâna viitoare în cazul în care grupurile insurgente kurde nu se retrag din zona frontierei, a avertizat vineri seara presedintele Recep Tayyip Erdogan, în timp ce, conform unei organizatii, armata turca a continuat atacurile…

- ​Ministerul de Externe din Rusia a anunțat miercuri ca noile sancțiuni impuse Iranului de catre Administrația de la Washington in urma atacurilor din Arabia Saudita sunt "distructive" și nu vor rezolva nimic, relateaza agenția de presa Interfax.

- Esper a anunțat ca „ordinea internaționala, bazata pe reguli, este subminata de Iran", in contextul in care Administrația de la Washington considera Iranul responsabil de efectuarea celor doua atacuri. Declarațiile secretarului american au fost facute in urma unei intalniri cu președintele…

- Raportul privind securitatea cibernetica a implementarii sistemului 5G in Romania, la care au participat mai multe structuri romanesti care tin de securitatea nationala, va ajunge pe masa Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), unde presedintele Klaus Iohannis va avea ocazia sa actioneze conform…

- Nicolas Maduro a confirmat faptul ca oficialii din Venezuela au purtat discuții cu membrii administrației Trump, dupa ce au aparut relatari care susțineau ca omul de incredere al președintelui Maduro negociaza cu SUA caderea acestuia , scrie The Guardian.

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat ca a fost sancționat de Statele Unite dupa ce a refuzat o invitație de a se întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Alba, scrie Mediafax, citând CNN. Oficialul iranian a declarat ca în cadrul…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca nu învinovațește Turcia pentru achiziționarea sistemelor S-400 din Rusia, cu toate ca aceasta mișcare a Ankarei ar urma sa duca la excluderea Turciei din programul de achiziție a aeronavelor de vânatoare F-35, potrivit Reuters…