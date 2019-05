Militanti palestinieni din Gaza au tras un baraj de rachete sambata spre orase si sate din Israel, care a raspuns cu lovituri aeriene, a anuntat armata israeliana, informeaza Reuters. Radioul israelian a declarat ca cel putin 50 de rachete au fost trase intr-un interval de aproximativ 30 de minute, unele intrand adanc in sudul Israelului. Nu au existat informatii despre victime israeliene, in timp ce multe dintre rachete au fost interceptate de sistemul de aparare antiracheta Iron Dome si alertele i-au avertizat pe locuitori sa alerge spre adaposturi, noteaza The Times of Israel, sambata, in editia…