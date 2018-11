Trei militante ale organizatiei Femen au intreprins sambata o actiune sub Arcul de Triumf din Paris, unde duminica va fi punctul culminant al comemorarilor din 11 noiembrie, pentru a denunta prezenta unor ''criminali de razboi'' printre sefii de stat invitati, relateaza AFP.



Cu flori in par, cu sanii goi si cu pumnul ridicat in aer, cele trei femei strigau: 'welcome war criminals'. Pe piept aveau scris: 'fake peacemakers, real dictators'.



Sosite intr-o masina in Place de l'Etoile la ora 6,00 GMT, militantele au escaladat barierele tribunei…