- Un militant chinez anticoruptie si aparator al drepturilor omului, Zhang Baocheng, cunoscut pentru faptul ca a cerut sa fie date publicitatii averile liderilor Partidului Comunist, a fost arestat pentru "promovarea terorismului", a anuntat miercuri sotia acestuia, informeaza AFP.O astfel…

- Candace Claiborne, o fosta angajata a Departamentului american de Stat, a fost condamnata la 40 de luni de închisoare și la plata unei amenzi de 40.000 de dolari întrucât a oferit informații neclasificate agenților secreți chinezi în schimbul unor sume mari de bani, scrie Mediafax,…

- Orasele Moscova, Istanbul si Bucuresti erau anul trecut pe primele locuri in Europa in privinta blocajelor inregistrate in trafic, conform clasamentului anual realizat de compania olandeza de sisteme de navigatie TomTom, informeaza site-ul dutchnews.nl. La nivel global, Bucurestiul s-a situat…

- Bursele din intreaga lume inregistrau luni scaderi semnificative, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat China cu impunerea unor noi taxe vamale, punand in pericol incheierea unui acord comercial intre primele economii mondiale, transmit BBC si Reuters.

- Un mexican care a pus la cale rapirea și uciderea soției sale pentru a nu fi nevoit sa divorțeze și sa ramana fara bunuri și-a primit sentința. Un barbat din Mexic a fost condamnat la ani grei de inchisoare dupa ce și-a ingropat soția de vie. Rene N. a fost condamnat la 51 de ani și 3 luni de inchisoare…

- El Chapo se afla in inchisoare.Cel mai mare traficant din lume, El Chapo Guzman, are sanse mari sa stea toata viata in inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de toate capetele de acuzare, in procesul ce are loc in New York.