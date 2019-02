Stiri pe aceeasi tema

- Delia are o surpriza uriașa pentru fanii ei. Artista va canta alaturi de Nick, cu care a devenit celebra, in urmatoarele concerte. Delia se pregatește de primul ei turneu național odata cu show-ul „Acadelia” și, pe langa o producție spectaculoasa, cu decoruri care vor recreea atmosfera de la Sala Palatului…

- Deși surse multiple din cadrul clubului au indicat ca CFR negociaza cu mai mulți antrenori dupa demiterea lui Toni Conceicao, campioana en-titre a emis un comunicat in care anunța ca Alin Minteuan ar putea ramane pe banca pana la finalul sezonului. ...

- Cu un numar record de candidati si un actor de comedie care de acum se situeaza in fruntea sondajelor, competitia electorala din Ucraina se anunta dura pentru presedintele Petro Porosenko, cu mai putin de doua luni inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale, al caror scor pare extrem de incert,…

- Dupa un sezon 2018 in care, la bordul automobilului Suzuki Swift Sport și alaturi de Gabriel Lazar, a reușit sa caștige competițiile interne la care a participat, Raul Badiu este pregatit sa faca pasul in lumea internaționala a raliurilor. Cu o experiența bogata in campionatul național și dupa mai…

- Surpriza la deschiderea ședinței de tranzacționare de la Bursa din București.Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere sedinta de luni, iar la 30 de minute de la debutul acesteia indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, a urcat cu 0,55%, pana la 7.707,68 puncte.…

- Barbara Isasi, solista trupei Mandinga, a caștigat aseara cel de-al 13-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”. Transformarea ei in Ali, personaj interpretat de Christina Aguilera, in musicalul “Burlesque”, a fost desemnata cea mai reușita a marii finale. “Niciodata nu m-aș fi gandit ca o sa caștig!…

- Anunț oficial din PSD. Guvernul Dancila a decis data la care va merge la Alba Iulia de Centenar.Intr-o conferința de presa ținuta de PSD Alba Iulia, deputatul Ioan Dirzu a declarat ca pe 29 noiembrie, Guvernul Romaniei in frunte cu Primul Ministru Viorica Dancila vor ține in Sala Marii Uniri…