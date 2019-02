Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece invitati au sosit astazi pe aeroportul din Timisoara cu avioane private si se vor intalni maine pe domeniul celui mai bogat roman. Desi zona nu a fost atinsa de pesta porcina, autoritatile au pus filtre de dezinfectie, iar carnea va fi testata inainte sa fie donata unor centre sociale.

- Ion Tiriac si-a invitat prietenii miliardari sambata, 2 februarie, la o noua partida de vanatoare in Romania. De aceasta data, evenimentul va avea loc in Caras-Severin, in zona satului Ersig, din comuna Vermes, unde omul de afaceri are un complex de vanatoare de aproximativ 1.000 de hectare.

