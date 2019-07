Viorel Roman scapase, teoretic, de problemele penale in luna februarie, atunci cand judecatorii Curtii de Apel Alba Iulia au constatat ca acuzatia de inselaciune ce i-a fost adusa de procurori s-ar fi prescris. Tot atunci, magistratii ii ofereau posibilitatea Anei Oniga, victima milionarului, de a apela la instantele civile pentru a-si recupera prejudiciul. Decizia a venit in conditiile in care, in prima instanta, Roman fusese condamnat la trei ani de &i (...)