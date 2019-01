Milionar italian, lăsat pe drumuri de iubita româncă Barbatul de 73 de ani avea o afacere cu vinuri in Milano si credea orbeste in romanca in varsta de 30 de ani. Femeia ii cerea frecvent diverse sume de bani, sustinand ca este bolnava sau ca vrea sa-si deschida saloane de frumusete in Bucuresti si Dubai. Timp de trei ani, italianul i-a dat 780 de mii de euro. Ca sa faca rost de bani, barbatul a vandut tot ce avea si a ajuns sa traiasca intr-o singura camera insalubra. In tot acest timp, iubita lui s-a casatorit in Romania, si-a construit o vila si ducea o viata de lux. Cand si-a dat seama ca a fost pacalit, italianul a anuntat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

