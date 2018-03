Milionar din vaci virtuale

Stiri pe aceeasi tema

- “Comisia Iordache”, cum este cunoscuta multora Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, a decis, in sedinta de luni, excluderea presedintelui din procedura de numire, dar si de revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). Aceste atributii urmeaza sa ii revina Consiliului…

- In cursul zilei de joi, 15 martie, in cadrul sedintei de Guvern a fost semnat proiectul de hotarare privind atestarea ca statiune de interes national a localitatii Borsa si ca statiune de interes local a comunei Oncesti, ambele din Maramures.

- Simona se apropie tot mai mult de ultimul act al competitiei de pe taram american. Romanca aflata pe treapta 1 in clasamentul mondial a trecut, in meciul disputat in cursul noptii de miercuri spre joi, de croata Petra Martici, jucatoarea aflata pe locul 51 WTA. A fost o infruntare in care Halep a castigat…

- Comisia Europeana a dat verde, ieri, unei a doua anvelope financiare pentru a ajuta Ankara sa primeasca refugiati sirieni, in virtutea acordului migratoriu semnat acum doi ani de blocul comunitar cu aceasta tara. Primele trei miliarde de euro ale unui prim pachet au fost alocate mai multor zeci de proiecte,…

- Economisti ai firmelor de consultanta fiscala din Romania vad criptomonedele drept continuatori ai instrumentelor de tip leverage, folosite pana in 2008, aflate la originea crizei, FMI vrea reglementari mai aspre, iar gigantul Google interzice publicitatea pentru monedele virtuale. Intrebat daca firmele…

- Edilul Clujului propune reducerea cu o treime a numarului actual de primarii, pe motiv ca o mie de primarii sunt incapabile sa-si sustina cheltuielile. Romania ”traieste inca dupa o lege comunista”, data in 1968 – avertizeaza Emil Boc. Este vorba despre organizarea administrativa a tarii intr-o formula…

- Dupa ce l-a adus pe Virgil van Dijk, in iarna, pe o suma record pentru un fundas (75 de milioane de lire sterline), Liverpool planuieste sa isi rezolve si problema postului de portar, tinta cormoranilor fiind Jack Butland (25 de ani), de la Stoke City, pentru care ar urma sa plateasca o noua suma impresionanta,…

- Piata autohtona de fashion a ajuns la aproape 5 miliarde de euro, desi suntem pe la coada Europei privind veniturile, apetitul romanilor pentru hainele de firma creste de la an la an. Un business controlat de investitori straini – cei mai multi vin din China cu 1.957 firme, Italia (793 ) si Turcia…

- Guvernatorul Bancii Angliei, Mark Carey, a avertizat vineri ca piata criptomonedelor ar trebui reglementata pentru a proteja sistemul financiar si de a combate activitatile ilegale, informeaza Mediafax . Carey a declarat ca investitorii in monede digitale se confrunta cu riscul pierderii banilor.…

- Autor: Stelian ȚURLEA Anul trecut am mai prezentat o carte a acestui scriitor ieșean, director al Bibliotecii județene ”Gh.Asachi”, unul dintre cei mai cunoscuți autor science fiction de la noi. Cea mai recenta carte scrisa de Dan Doboș, despre care vorbim astazi, nu este departe de universul cu care…

- O locuitoare a raionului Cahul va comparea pe banca acuzatilor pentru complicitate la proxenetism, dupa ce, impreuna cu o prietena si un turc, au racolat doua moldovence si le-au convins sa se prostitueze in Turcia.

- De cand s-a intors in țara impreuna cu soțul sau, artistei ii merge cat se poate de bine. Anca Neacșu a trecut și la alte activitați, intre doua concerte, atunci cand timpul ii permite. Anca Neacșu, fosta componenta a trupei ASIA, și soțul sau, afaceristul Serkan Yaman, s-au stabilit in Romania, in…

- Trei cadre universitare au fost condamnate vineri de un tribunal din Turcia pentru 'propaganda terorista', intrucat au semnat in 2015 o petitie in care denuntau operatiunile fortelor de securitate turce impotriva rebelilor kurzi, informeaza AFP, citand agentia de presa Dogan. Cei trei, profesori…

- Firma lui Sebastian Ghița face afaceri cu Guvernul din Serbia, țara in care s-a refugiat pe motiv ca ar fi persecutat politic. Teamnet, compania inființata de omul de afaceri, a incheiat un contract cu Ministerul de Finanțe de la Belgrad, cu o saptamana inainte ca Ghița sa fie arestat. Valoarea acestuia…

- Plafonarea dobanzilor este complet in afara mecanismelor de piata, explica intr-o discutie cu HotNews.ro profesorul Cristian Paun, profesor de economie la ASE si mai nou, consilier pe probleme economice al presedintelui PNL. Dobanda, mai spune Paun, este pretul capitalului. Dobanda, ca orice pret, include…

- Politistii de imigrari din Bistrita-Nasaud au depistat doi barbați din Turcia, care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de sedere. Aceștia au fost sancționați contravențional și obligati, prin decizii de returnare, sa paraseasca teritoriul Romaniei in 15 zile. Politistii…

- Fondatorii platformei Caritate.md neaga acuzatiile de escrocherie din investigatia RISE Moldova si considera ca aceasta a fost facuta la comanda unor concurenti. Intr-o conferinta de presa, marti, acestia au spus ca la acuzatiile aduse de cele doua mame care au aparut in investigatie trebuie sa raspunda…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca, dupa ce a anuntat rezultatul licitatiei pentru cele 400 de autobuze destinate RATB, a primit amenintari prin care i se reprosa faptul ca a fost desemnata castigatoare compania din Turcia, si nu din alta tara.

- Așa cum ne-a obișnuit in ultimii ani, turoperatorul low-cost Europa Travel a pregatit oferte tentante pentru ediția din februarie a Targului de Turism desfașurat online pe europatravel.ro . Printre surprize se numara reducerile Early Booking de pana la 50% la charterele cu avion in Grecia și la circuitele…

- Banca centrala a Arabiei Saudite face un pas important in ceea ce priveste testarea noilor tehnologii aparute in industria financiara. Aceasta a semnat un acord cu compania americana Ripple, care ii va furniza solutii de plata realizate cu ajutorul tehnologiei blockchain. Programul pilot este…

- Cei doi responsabili au convenit de asemenea sa lucreze 'impreuna' in Siria pentru a depasi criza ce opune SUA si Turcia de cand aceasta din urma a lansat ofensiva in regiunea siriana Afrin impotriva militiei kurde YPG, considerata de Ankara drept 'terorista', dar care pentru Washington este un aliat…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a declarat, joi, ca Statele Unite si Turcia discuta deschis despre pozitiile diferite ocupate in conflictul sirian si a adaugat ca cele doua parti sunt in cautarea unui numitor comun, relateaza The Associated Press.

- Administratia Vladimir Putin depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria, afirma Vasili Nebenzia, ambasadorul rus la Natiunile Unite, citat de site-ul agentiei Tass. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria.…

- Precum China, Emiratele sau Brazilia, Turcia vrea sa devina un gigant al aviatiei mondiale. Al treilea aeroport din Istanbul, unul din cele mai mari din lume, se va deschide in 29 octombrie, a anuntat ministrul turc al Transporturilor, Ahmet Arslan. Constructia uriasului aeroport este finalizata in…

- SCM Craiova si HC Zalau vor intalni in sferturile de finala castigatoare ale unor grupe in Cupa EHF la handbal feminin, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Viena. SCM Craiova, clasata pe locul al doilea in Grupa A, va primi replica formatiei ruse HC Lada Togliatti, care a castigat Grupa B,…

- Treizeci si unu de soldati turci au fost ucisi si 143 au fost raniti de la inceputul ofensivei Ankarei in nord-vestul Siriei, a anuntat luni Statul Major al armatei turce, la doua zile dupa o zi extrem de sangeroasa, informeaza AFP. De la inceputul acestei operatiuni, denumita "Ramura de maslin",…

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anuntat sambata ca doi militari turci au murit ca urmare a prabusirii unui elicopter in cursul ofensivei militare a Ankarei impotriva militiilor kurde in nordul Siriei. ''In acest stadiu putem spune ca un elicopter s-a prabusit. Avem doi martiri. Nu…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. "Romania va primi in aceasta perioada, 2018 - 2019, 109 refugiati de origine…

- "Ne asteptam ca urmatorul guvern german sa ia masuri, realizand ce aliat important este Turcia, cat de critic este rolul central pe care il are tara in regiune", a afirmat Kalin la Ankara, in timp ce principalele partide germane, conservatori si social-democrati, au ajuns la un acord de principiu…

- Banca Nationala a Romaniei clasifica monedele virtuale, precum Bitcoin, drept active speculative, extrem de volatile si riscante, mentionand ca descurajeaza orice fel de implicare in legatura cu acestea, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii…

- Fotbalistul clujean Paul Papp, component al lotului național, trecut pe la Steaua, acuza Poliția Cluj ca i-a luat permisul fratelui sau. Alexandru Marin Papp își ducea mama acasa, dupa ce a externat-o din spital, dar a trecut pe roșu, fiind oprit de poliție.…

- Mii de oameni au protestat duminica în enclava kurda Afrin, în nord-vestul Siriei, pentru a denunta "masacrele" comise de Turcia, care din 20 ianuarie desfasoara o operatiune militara în acest teritoriu sirian împotriva militiilor kurde, informeaza EFE. Potrivit Observatorului…

- Una dintre cele mai importante banci din Romania a luat o hotarare revolutionara. Prezent la nivel mondial, cu peste 60 milioane clienți individuali, 115,000 angajați și subsidiare in 50 țari, grupul ING Bank este prezent și in țara noastra prin 180 de sucursale.Gigantul olandez ia o decizie…

- Madalina Tatar (15 ani), o turdeanca plecata cu parinții in Portugalia, a fost convocata la lotul național de junioare Under 17, pentru a participa la un turneu in Turcia. Convocarea a fost o adevarata surpriza, in condițiile in care turdeanca evolueaza de 5 ani la un club din Portugalia, intr-o echipa…

- Institutul turc de statistica (TUIK) a dezvaluit ieri ultimele date cu privire la populatia tarii, care a crescut cu 1,24% anul trecut in raport cu 2016, mai precis cu 995.654 locuitori. Astfel, potritiv TUIK, populatia Turciei este de 80.810.525 locuitori, din care 50,2% sunt barbati (40.535.135 persoane)…

- Raperul 50 Cent a dat o sansa bitcoin-ului cu mult timp inainte ca publicul larg sa stie ce potential financiar are aceasta moneda virtuala. Americanul a fost, in 2014, primul artist care a acceptat bitcoinul ca moneda de plata pentru albumul sau ”Animal ambition”. La acea vreme, un bitcoin valora aproximativ…

- Echipa de liga a patra Granville, in lotul careia se afla fotbalistii romani Sorin Cucu si Marius Musina, s-a calificat, marti, in optimile de finala ale Cupei Frantei, dupa ce a invins pe teren propriu formatia de liga a treia Concarneau cu scorul de 3-2, dupa prelungiri. Cucu a intrat…

- CSU Craiova, formatia aflata pe locul 3 in Liga I, a obtinut prima victorie in jocurile amicale din Turcia. Echipa pregatita de Devis Mangia s-a impus la limita, scor 1-0 (1-0), impotriva polonezilor de la Lechia Gdansk, locul 11 in prima liga, prin golul marcat de Gustavo in prima repriza in minutul…

- Congresul dialogului national sirian de la Soci, in sud-vestul Rusiei, va avea loc pe 30 ianuarie, a anuntat sambata reprezentantul special al presedintelui rus privind conflictul sirian, Alexander Lavrentiev, relateaza AFP. Organizat de Rusia, Turcia si Iran, congresul care are drept…

- Un libanez va comparea pe banca acuzatilor pentru prezentarea, cu buna stiinta, a declaratiilor mincinoase in cauza penala de invinuire a fostului Consul Onorific al Siriei in Republica Moldova, precum si a fostului Consul General al Republicii Moldova la Istanbul, Turcia.

- O banca din Kazahstan a inregistrat pierderi de aproximativ 300 de dolari din cauza unor ... șoareci. Rozatoarele au intrat intr-un bancomat și au rontait mai multe bancnote. ”Rozatoarele au mancat banii. Iata, se vede un șoarece. Nu, sunt inca doi. De fapt, e o intreaga mafie.

- NewsMaker a publicat corespondența lui Veaceslav Platon cu vicepreședintele Partidului Democrat Serghei Iaralov și membrul Consiliului de administrație al Moldova Agroindbank, Stella Pahomi. Potrivit avocaților lui Platon, aceasta corespondența respinge marturiile lui Ilan Șor și a Stelei Pahomi despre…

- Multa lume a auzit despre monedele virtuale, dintre care cea mai cunoscuta este bitcoin. Mai puțini sunt insa cei care știu ca pot fi folosite pentru achiziții de zi cu zi. Un clujean se lauda ca este primul care a cumparat pizza cu criptomonede.

- Dupa amicalului caștigat in fața cehilor de la Slovacko, scor 4-1, Marius Șumudica a vorbit despre evoluția jucatorilor aduși din Romania și despre momentul amuzant din meciul precedent, cand a cazut intr-un șanț. ...despre fotbaliștii aduși din Romania: "Se pregatesc bine, cresc. Este un ambient bun.…

- Desi in 2017 bitcoin a avut o crestere de 1.318% cea mai cunoscuta moneda virtuala nu intra in topul 10 al cresterii de active virtuale. Prima pozitie este ocupata de ripple, a carei valoare s-a majorat anul trecut cu 36.018%, urmata de NEM, cu 29.842% si ardor, cu 16.809%. Urmeaza in clasament, stellar,…

- Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, a decis sa vanda subsidiara din Romania catre Argo Capital Management, parte de fondului britanic de investitii Argo. Consiliul de administratie al Leumi a semnat astazi un acord de principiu pentru vanzarea participatiei de 99,91% din Leumi Bank…

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la finalul negocierilor de la Astana, o reuniune a regimului sirian si rebelilor, la sfarsitul lui ianuarie, in statiunea balneara rusa Soci, in vederea unei avansari catre o solutie politica, relateaza AFP.La o saptamana dupa esecul reuniunii de la…

- Galatasaray Istanbul a anuntat, joi, numirea antrenorului Fatih Terim la conducerea tehnica a echipei, in locul croatului Igor Tudor, demis din cauza rezultatelor slabe. Terim este la al patrulea mandat la Galata, dupa ce a mai pregatit-o in perioadele 1996-2000, 2002-2004 si 2011-2013. In varsta…

- Atrasi de potentialul in crestere pentru a face profit din generarea si vanzarea de monede virtuale, tot mai multi hackeri inlocuiesc atacurile de tip phishing pentru furtul si valorificarea datelor confidentiale cu o tactica mult mai discreta, de a infiltra pe ascuns scripturi de tip coin-mining in…