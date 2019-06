Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Gabor s-a intors in Romania in urma cu cateva zile si, dupa ce a petrecut ceva timp la Bacau, vedeta a ajuns in Bucuresti. Paparazzii www.spynews.ro au surprins-o in piata Obor din Capitala, insa la scurt timp a facut un gest de toata jena.

- Șapte persoane au fost ranite, duminica, in urma unui conflict care a avut loc in localitatea Clejani, județul Giurgiu. Mai multe echipaje de prim-ajutor sunt la fața locului, transmite Mediafax.Potrivit ISU Giurgiu, in urma agresiunii din Clejani, șapte persoane au fost ranite.„Doua…

- FC Brașov, una dintre cele mai cunoscute echipe din fotbalul romanesc este la un pas sa-și piarda cu totul identitatea! Și asta dupa ce primarul orașului Brașov, George Scripcaru, vrea sa faca un parteneriat cu AFC Harman, careia sa-i dea palmaresul echipei care nu de mult juca in prima liga din Romania.…

- A curs sange pe strazile din țara noastra, dupa o rafuiala cu sabii. Un celebru clan și-a dat in petic, fiind nevoie de intervenția in forța a oamenilor legii.Mai multe persoane au ajuns la spital, iar... Citește AICI ce RAFUIALA cu SABII a avut loc pe strazile din Romania și ce s-a intamplat, de fapt…

- Grigore C. Moisil (1906-1973) a fost un matematician roman de renume mondial, considerat parintele informaticii romanești in urma inventarii circuitelor electronice tristabile. A lucrat și in logica matematica. Absolvent al Universitații din București. Membru titular al Academiei Romane și al Academiei…

- Catalin Negreanu și-ar dori sa-și incinereze mama, anunta SpyNews. Ce avere a lasat in urma Zina Dumitrescu si cine o va mosteni. Surpriza de proportii Cu toate acestea, trupul neinsuflețit al Zinei Dumitrescu ar urma sa fie depus azi la capela, pentru ca toți cei dragi sa apuce sa-și…