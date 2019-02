Stiri pe aceeasi tema

- Anunț uriaș despre pensii postat pe site-ul unei importante instituții, aproape in secret. Probabil ca doar legile privind transparența actelor decizionale i-a facut pe cei de la Autoritatea de Supraveghere Financiara sa arunce in dezbatere publica un proiect care consemneaza, practic, inceputul sfarșitului…

- Guvernul nu va adopta proiectul de buget in aceasta saptamana, au declarat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, Executivul se va reuni la inceputul saptamanii viitoare pentru a definitiva și adopta proiectul de buget de stat pe anul 2019. Comitetul Executiv National al…

- Vești importante pentru toți salariații! Incepand din ianuarie 2019, legislația se schimba radical. Milioane de romani sunt vizați de aceasta modificare. Daca pana la finele anului trecut, salariații primeau... Citește AICI ce SCHIMBARE RADICALA s-a produs pe piața muncii - Milioane de salariați…

- Vești de ultima ora de la Guvern. Sunt vizați toți bugetarii! Executivul a luat o decizie in ceea ce privește ziua de 25 decembrie. Ziua de 25 ianuarie va ramane una cu program normal pentru bugetari, in conditiile in care acestia ar fi putut avea parte de o noua minivacanta incepand cu 24 ianuarie,…

- Daniel Zamfir a decis sa dea carțile pe fața despre ROBOR. Senatorul ALDE va spune cine și cum manevra dobanzile ce au afectat și afecteaza milioane de oameni cu credite la banci. ”GATA! S-A TERMINAT! Duminica veti afla adevarul despre ROBOR! Veti vedea cine și cum "aranja"…

- “Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile și completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei și incepand cu 1 septembrie 2019 valoarea punctului…

- Un pachet de tigari va fi mai scump, chiar de la inceputul anului viitor. Guvernul va majora acciza la 475,77 lei pe mia de tigarete, desi conform calendarului initial aceasta trebuia sa creasca la numai 457,71 lei.

- Aleșii au luat o decizie importanta. Milioane de romani sunt vizați. Marea schimbare se aplica de 1 Decembrie. Incepand cu aceasta data, se va face o modificare uriașa in Legea pensiilor.Citeste AICI ce SCHIMBARE RADICALA se va produce la 1 Decembrie - milioane de romani sunt vizati!