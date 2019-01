Stiri pe aceeasi tema

- Toyota Motor va rechema alte 1,7 milioane de vehicule la nivel mondial, din cauza posibilelor defectiuni ale dispozitivelor de umflare a airbag-urilor Takata, in cadrul unei campanii multi-anuale la nivelul industriei auto, care a inceput in 2016, transmite Reuters.

- Un tribunal a acordat constructorului italian Astaldi SpA permisiunea de a lua un credit punte in valoare de 75 de milioane de euro (86 de milioane de dolari) pentru a se mentine pe linia de plutire, au declarat miercuri pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Reprezentantii Astaldi…

- Cererea mondiala de carbune va continua sa creasca pana in 2023, in conditiile in care majorarile inregistrate in India si alte tari din Asia vor compensa scaderile inregistrate in Europa si SUA, a apreciat Agentia Internationala a Energiei (IEA) intr-un raport publicat marti, transmite Reuters.…

- Samsung va renunta la una dintre cele doua fabrici pe care le detine in China, in incercarea de a optimiza mai bine resursele de productie la nivel global. Aceasta veste vine imediat dupa ce zovnurile spuneau ca si Apple ia in considerare mutarea productiei de smartphone-uri in alte tari, insa motivele…

- Milioane de utilizatori din Europa, din Statele Unite, Asia și Australia au intampinat marți dificultați in accesarea platformei Facebook. Primele probleme la accesare au aparut in jurul orei 15 (ora Romaniei). Conform outage.report, cei mai afectați sunt utilizatorii din Statele Unite, Marea Britanie,…

- Sute de milioane de copii si adulti in orasele in plina expansiune din Asia sunt subnutriti si vor ramane in aceasta situatie fara o planificare urbana "incluziva si sustenabila", au avertizat vineri oficiali ai Natiunilor Unite, citati de Reuters și preluat de agerpres.CITEȘTE ȘI: Stresul…

- Grupul francez de utilitati Engie si retailerul Casino au infiintat o societate mixta - Reservoir Sun - care va investi anual aproximativ 100 de milioane de euro pentru construirea de panouri solare pe acoperisurile supermarketurilor, hotelurilor si spitalelor din Franta, transmite Reuters.Engie…