Milioane de oameni sunt monitorizați prin telefon. DOVADA clară că suntem urmăriți Ceea ce nu stiam este faptul ca intreaga viata ne este inregistrata de compania de telefonie mobila. Iata marturia unui tanar din Germania care a incercat sa afle ce stia despre el compania de telefonie mobila la care era abonat: "Totul incepe in vara lui 2006, atunci cand Comisia Europeana a propus o directiva privind stocarea datelor care spune ca toti operatorii de telefonie din Europa, toti furnizorii de servicii Internet din Europa trebuie sa stocheze o serie de date despre utilizatori. Cine suna pe cine? Cine ii trimite cui emailuri? Cine trimite cui SMS-uri? Și unde te afli atunci cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

