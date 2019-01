Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda Garanti Bank Romania un imprumut in valoare de 22,3 milioane euro pentru a sprijini firmele din Romania. Din valoarea imprumutului, 5 milioane se aloca femeilor antreprenoare, suma care va fi suplimentata cu 5 milioane euro din partea Garanti Bank. Aceasta tranzactie este sprijinita de Fondul european pentru investitii strategice […] Milioane de euro pentru antreprenoarele romance is a post from: Ziarul National