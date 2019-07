Stiri pe aceeasi tema

- Centrul comunitar de invațare permanenta va fi construit de Consiliul Județean Timiș in Parcul Industrial și Tehnologic din Timișoara. Aici vor fi oferite servicii de consiliere in cariera: prezentarea la interviu, testarea intereselor și aptitudinilor personale, facilitarea participarii…

- Reprezentantii a patru Camere de Comert si Industrie din Ungaria si tot atatea din Romania au semnat miercuri la Debretin un parteneriat pentru atragerea de fonduri transfrontaliere in vederea dezvolarii infrastructurii si sprijinirii mediului de afaceri. La intalnirea desfasurata la sediul Camerei…

- Fabrica de bere din Timișoara a fost modernizata, in ultimul an, in cadrul unui proiect național al celor de la Ursus Breweries care a vizat și capacitațile de producție din Brașov. Valoarea totala a investiției a fost de 22 milioane euro. Conform directorului Robert Uzuna, citat de news.ro, s-a marit…

- In 10 ani de la infiintare, libraria online Libris.ro a expediat 2.3 milioane de comenzi catre 1.2 milioane de romani din intreaga lume. Pentru acest an, Libris.ro isi propune o crestere de 30% si depasirea pragului de 50 milioane de lei.Libris.ro a pornit in 2009, in perioada de criza, cu…

- Dezvoltatorul de parcuri industriale CTP a anuntat, marti, ca dezvolta un nou parc in apropiere de muncipiul Sibiu, CTPark Sibiu II, o investitie totala estimata la circa 23 milioane euro. „Primul depozit de clasa A a fost deja construit si este gata pentru primii chiriasi in circa doua…

- Noi investitii cu finantare europeana in judetul Arad - peste 5 milioane de euro pentru servicii de sanatate moderne si infrastructura velo Trei noi contracte de finantare prin Regio - Programul Operational Regional 2014-2020, in valoare de peste 5 milioane de euro, au fost semnate astazi, 15 aprilie…

- Proiectul finanțat prin intermediul Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, a avut o valoare totala 469.139,67 lei. Valoarea finanțarii nerambursabile pentru acest proiect a fost de 315.288,02 lei din care 47.308,20 lei a reprezentat finanțarea din bugetul național iar 268.079,82…

- Firmele și autoritațile locale din Caraș-Severin, Timis, Arad și Hunedoara au cerut finanțari de 1,6 miliarde de euro in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, suma fiind de trei ori mai mare decat fondurile alocate de UE, adica 642 de milioane de euro, a precizat, intr-un comunicat,…