Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: BAREM ECONOMIE SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE ECONOMIE SIMULARE BAC 2018 BAREME SI SUBIECTE ECONOMIE SIMULARE BAC 2018, conform EDU.RO: Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) a fost sustinuta exclusiv de catre elevii clasei a XII - a. Va prezentam atasat BAREME…

- EDU.RO SUBIECTE SIMULARE BAC 2018. Elevii de clasa a XII-a sustin, joi, proba la alegere a profilului si specializarii, la una din 10 materii: Geografie, Biologie, Chimie, Fizica, Informatica, Sociologie, Psihologie, Economie, Logica sau Filosofie. Accesul candidatilor in sali este permis pe baza…

- Simulare BAC 2018. Elevii claselor a XI-a și a XII-a au susținut, miercuri, a doua simulare a examenului de Bacalaureat 2018. Aceasta proba a fost cea specifica profilului, dupa ce, luni, cei inscriși in anii terminali ai invațamantului preuniversitar au susținut examenul la Limba și Literatura Romana.…

- Simulare Bacalaureat 2018: Subiectele și baremele de corectare, la matematica și istorie, au fost publicate de Ministerul Educației. Elevii au susținut, miercuri, proba obligatorie a profilului. Joi are loc proba la alegere a profilului si specializarii, exclusiv pentru elevii de clasa a XII-a. Rezultatele…

- Miercuri, sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2018 a continuat cu a treia proba, cea obligatorie a profilului. Elevii din clasele XI-XII au dat testari la Matematica sau Istorie. Rezultatele vor fi cunoscute pe 30 martie. Mai jos va prezentam subiectele pentru filiera teoretica, profilul…

- Elevii din anii terminali de liceu sustin, miercuri, simularea la Matematica (profilul Real) si Istorie (Profilul Umanist) din cadrul examenului national de Bacalaureat. Joi are loc simularea la disciplina aleasa de elevi in functie de profilul studiat.

- Simulare BACALAUREAT 2018 la Istorie. Elevii de clasele a XI-a și a XII-a continua mierucri simularea examenelor de Bacalaureat 2018 . Miercuri este simularea examenului scris la proba obligatorie a profilului, Matematica si Istorie, iar elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele.…

- Barem Istorie simulare BAC 2018. Elevii de clasa a XII-a si a XI-a sutin miercuri, 21 martie, proba obligatorie a profilului din cadrul simularii la Bacalaureat 2018, la Matematica sau Istorie. Subiectele si baremul de corectare la Istorie vor fi publicate pe EDU.

- Simulare BAC 2018 Istorie. Subiecte Istorie simulare BAC 2018. Elevii de clasa a XII-a si a XI-a sutin miercuri, 21 martie, proba obligatorie a profilului din cadrul simularii la Bacalaureat 2018, la Matematica sau Istorie.

- Subiecte Matematica simulare BAC 2018. Elevii de clasa a XII-a si a XI-a sutin miercuri, 21 martie, proba obligatorie a profilului din cadrul simularii la Bacalaureat 2018, la Matematica sau Istorie.

- Simulare BAC 2018 Istorie. Subiecte Istorie simulare BAC 2018. Elevii de clasa a XII-a si a XI-a sutin miercuri, 21 martie, proba obligatorie a profilului din cadrul simularii la Bacalaureat 2018, la Matematica sau Istorie.

- Documente atasate: SUBIECTE BAC MATE-INFO SUBIECTE MATE BAC PEDAGOGIC SUBIECTE MATE BAC STIINTELE NATURII SUBIECTE MATE BAC TEHNOLOGIC SUBIECTE MATEMATICA SIMULARE BAC 2018. Simularea probelor scrise din examenul national de Bacalaureat 2018 a inceput luni cu proba la Limba si literatura romana -…

- Elevii de clasele a XI-a și a XII-a au inceput luni simularea examenelor de Bacalaureat, cu testarea la Limba și literatura romana. Miercuri vor susține simulare la Proba obligatorie a profilului, adica Matematica sau Istorie.

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea examenului de Evaluare Nationala au obtinut media generala peste 5, doar 33% reusind sa ia note peste 5 la Matematica, potivit reprezentantilor Ministerului Educatiei. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea examenului de Evaluare Nationala au obtinut media generala peste 5, doar 33% reusind sa ia note peste 5 la matematica, potrivit reprezentantilor Ministerului Educatiei. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in…

- Cea mai titrata scoala de invatamant superior din Romania, Universitatea Politehnica din Bucuresti va demara, sambata , 17 martie, un nou program educational, gratuit, pentru toti elevii aflati in ultimul an de studii din ciclul preuniversitar. Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) anunta inceperea…

- SUBIECTE ROMANA COMPER 2018. Etapa a II-a a concursului Comper 2017 incepe vineri, 16 martie, cu examenul la Limba Romana. RomaniaTV.net iti va prezenta subiectele primite de elevi. Subiectele de concurs vor contine un numar de 18 intrebari. Continutul acestor teste va fi structurat pe…

- Elevii care nu au putut participa la simularea EN VIII din perioada 5-7 martie din cauza boicotului reprezentanților Federației Sindicale Libere din Invațamant, vor avea posibilitatea de a susține testul, care va fi anunțat, dupa consultarea inspectorilor școlari generali, anunța Ministerul Educației.…

- Elevii de clasa a VIII-a au simulat, astazi, proba scrisa la matematica la simularea Evaluarii Naționale. Subiectele i-au pus in dificultate pe adolescenți, care admit ca nu prea s-au pregatit.

- Documente atasate: Subiecte matematica, simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO BAREM MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 SUBIECTELE SI BAREMUL LA PROBA DE MATEMATICA BAREMUL DE MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. In perioada 5-7 martie, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza…

- Elevii de clasa a VIII-a au sustinut, marti, cea de-a doua simulare la Evaluarea Nationala - la Matematica. Elevii au avut trei cerinte principale, fiecare cu mai multe sub-puncte legate de geometrie sau de algebra. Ultima simulare va avea loc,miercuri, la Limba Materna.

- Subiectele de simulare, la fel ca subiectele de la examenele propriu-zise, sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), aflat in subordinea Ministerului. Rezultatele simularii nu pot fi contestate si sunt trecute in catalog numai in situatii exceptionale, cand elevii depun solicitari…

- Aproape 3000 de elevi de clasa a VIII-a din judetul Alba sustin, in aceasta perioada, alaturi de colegi din tara, sesiunea de simulare a examenului de Evaluare Nationala 2018. Marti, 6 martie, a fost proba scrisa de Matematica. Subiectele si baremele de corectare vor fi publicate, in jurul orei 15.00,…

- SUBIECTE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2018 la matematica pentru elevii de clasa a VIII-a. Baremele de corectare vor fi afișate dupa-masa pe portalul Ministerului Educației, Edu.ro. Marți, elevii au susținut a doua proba din cadrul simularilor, la matematica. In 5 martie a avut loc proba la limba și literatura…

- Simulare MATEMATICA 2018 - Evaluare Nationala. Simulare Evaluare Nationala 2018. Simulare clasa a 8-a 2018. Elevii de clasa a VIII-a sustin marti simularea la MATEMATICA din cadrul Evaluarii Nationale 2018. Examenul va începe la ora 09:00.

- EVALUARE NATIONALA 2018. Elevii de clasa a VIII-a din toata țara au susținut, luni dimineața, simularea examenului de Evaluare Naționala la proba Limba și Literatura Romana. Subiectele date au fost concepute special de Ministerul Educației pentru a avea un nivel mediu de dificultate La examen au fost…

- Ministerul Educației a publicat pe portalul edu.ro subiectele și baremele la limba și literatura romana, simularea evaluarii naționale urmand sa continue cu proba la matematica. Elevii de clasa a VIII-a au inceput luni simularea pentru evaluarea nationala 2018, prima proba fiind de limba romana. Subiectele…

- Vezi mai jos subiectele integrale de la simularea sustinuta astazi, 5 martie 2018, de catre elevii de clasa a VIII-a la Limba si literatura romana: Elevii de clasa a VIII-a au inceput astazi, 5 martie, simularea probelor din cadrul Evaluarii Nationale 2018, cu testarea la Limba si literatura romana.…

- SUBIECTE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2018, la limba și literatura romana, pentru elevii de clasa a VIII-a. Baremele de corectare vor fi afișate dupa-masa pe portalul Ministerului Educației, edu.ro. Luni, elevii au susținut prima proba din cadrul simularilor, la limba și literatura romana. In 6 martie…

- Calendarul simularii Evaluare Nationala clasa a VIII-a are urmatoarea configuratie: 5 martie – Limba si literatura romana, 6 martie – Matematica si 7 martie – Limba si literatura materna. Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru data de 16 martie. Afla calendarul Evaluarii Nationale aici. …

- Luni, 5 martie, incepe simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a/EN VIII (anul școlar 2017-2018) Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN…

- Aflat la ediția cu numarul opt, clasamentul mondial include un nou record al domeniilor specifice analizate, in numar de 48, cu doua domenii in plus fața de 2017. Astfel, QS World University Rankings devine cel mai complet top de acest gen din lume. Universitatea de Vest din Timișoara…

- In Timiș sunt așteptați la examene 5.180 de elevi incriși in clasa a VIII-a, in anul școlar 2017-2018. Luni, 5 martie, va avea loc simularea examenului la Limba și literatura romana. In 6 martie, elevii de a opta vor da examenul la Matematica, iar in 7 martie proba la Limba și literatura…

- In perioada 5 - 7 martie 2018, conform calendarului stabilit de Ministerul Educatiei se desfasoara simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a. Astfel, proba de Limba si literatura romana este programata luni, 5 martie, proba la Matematica, marti 6 martie iar pe 7 martie este programata…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Sunt așteptați sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscriși in clasa a VIII-a la inceputul anului școlar 2017-2018. Calendarul simularii…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 ndash; 16 martie 2018, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII a. Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul National de Evaluare si Examinare a postat modele de teste, pe site ul http: subiecte.edu.ro…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 16 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII). Pentru a familiariza elevii cu acest tip de examen, Centrul Național de Evaluare și Examinare a postat modele de teste, pe site-ul …

- Elevii care vor lua una sau mai multe note insuficiente la examenele de bacalaureat vor putea sustine probele picate de mai multe ori pe an. Pana cand le vor promova. Pentru examenele repetate vor achita o taxa. Prevederile se regasesc intr-un proiect de modificare a Codului Educatiei, inaintat de catre…

- Deputatul liberal Mara Mares anunta depunerea unei initiative legislative prin care, din 2019, sa se elimine posibilitatea ca examenul de Bacalaureat sa se desfasoare in timpul anului scolar, inainte ca elevii de liceu sa fie absolventi, asa cum s-a intamplat in acest an.Ea spune ca exista…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, ia in calcul sa modifice mecanismul de admitere la liceu prin obligarea elevilor sa se axeze si mai tare doar pe Matematica si Romana si mai putin pe celelalte discipline.

- O zi cu multe emoții pentru elevii inscriși in clasa a XII-a. Luni au aparut modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2018, dar și calendarul sesiunilor in care se poate susține testarea. Pe site-ul Ministerului Educației, edu.ro, au aparut ultimele detalii cu privire la subiectele de la probele…

- Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale ale bacalaureatului, sesiunea iunie-iulie 2018, sunt programate in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt asteptati sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a si a XIII-a, dar si absolventi din promotiile anterioare.

- Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului national de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) se vor desfașura in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt așteptați sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a, ...

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a publicat calendarul examenelor naționale ce vor avea loc pana la finalul anului școlar 2017 - 2018. Astfel, MEN organizeaza in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. De asemenea, in intervalul…

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a vor avea simularea probelor scrise de la examenul de Bacalaureat 2018 din 19 martie, prima testare fiind la Limba și literatura romana. Testul se va incheia in 21 martie pentru elevii din clasa a XI-a și in 22 martie pentru cei din clasa a XII-a, care vor susține și…

- Problemele legate de Bacalaureatul de anul acesta au inceput deja. Mai exact, este vorba despre Sesiunea Speciala a Bacalaureatului, pentru care Ministerul Educatiei Nationale (MEN) inca nu a publicat calendarul. Potrivit Legii, metodologia pentru Bac ar trebui publicata inainte de inceperea anului…

- Bacalauareatul 2018 incepe peste mai puțin de o luna. Elevii de clasa a XII-a care s-au hotarat sa dea examenul de bacalaureat in prima sesiune susțin primele probe in luna februarie. Este o modificare in sistemul de educație care intra in vigoare incepand de anul acesta. Imediat dupa vacanța…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a aprobat printr-un ordin publicat in Monitorul Oficial introducerea unei noi discipline opționale pentru elevii de liceu – Adolescența și autocunoaștere, o materie ce iși propune sa abordeze, printre altele, subiecte legate de familie, prezentata ca „mediu al dragostei…

- Elevii de liceu ar putea avea noi materii. Pe lista propunerilor de discipline opționale sunt incluse astronomia, fotografia digitala și inventica, printre multe altele. Elevii de liceu, de la filierele teoretice, ar putea avea noi materii de studiu potrivit variantelor propuse de Ministerul Educației…

- Elevii de liceu ar putea avea noi materii. Pe lista propunerilor de discipline opționale sunt incluse astronomia, fotografia digitala și inventica, printre multe altele. Elevii de liceu, de la filierele teoretice, ar putea avea noi materii de studiu potrivit variantelor propuse de Ministerul Educației…